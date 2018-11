Die "Oldie"-Truppe aus Jena will Brose Bamberg ärgern

Im letzten Spiel vor der zweiwöchigen Länderspielpause trifft Brose Bamberg am Sonntag (15 Uhr/Sport1 live) in heimischer Halle auf das älteste Team der Basketball-Bundesliga. 27,5 Jahre beträgt das Durchschnittsalter von Science City Jena. Doch die Veteranentruppe um das Trio Derrick Allen, Immanuel McElroy (beide 38 Jahre) und Julius Jenkins (37) zählt nicht zum alten Eisen, sondern mischt als Tabellenelfter munter mit.

Zwei Auswärtssiege haben die Thüringer in dieser Saison schon gelandet. Überraschender als der 88:81-Erfolg in Göttingen war das 94:91 in Oldenburg, mit dem sie die Niedersachsen aus dem Pokalwettbewerb warfen. In der Bundesliga wechselten sich Sieg und Niederlage bei den Jenaern im bisherigen Saisonverlauf regelmäßig ab. Brose Bamberg könnte diese Zick-Zack-Serie beenden, denn zuletzt unterlag die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen in eigener Halle den Ulmern mit 80:85.

"Ich freue mich darauf, ein paar alte Gesichter wiederzusehen. Vor allem mit Julius Wolf stehe ich noch regelmäßig im Kontakt. Jena ist das erfahrenste Team der Liga und spielt vorne als Mannschaft richtig gut zusammen. Die werden bestens vorbereitet nach Bamberg kommen, dafür ist Trainer Björn Harmsen ja bekannt", sagt Daniel Schmidt. Der Bamberger Aufbauspieler stand in der Saison 2016/17 bei den Thüringern unter Vertrag und steuerte in 32 Spielen 2,7 Punkte und 2,6 Assists im Schnitt bei.

Julius Jenkins bester Werfer

Topscorer bei den Gästen ist der Ex-Bamberger Julius Jenkins mit 13,6 Zählern pro Spiel. Ebenfalls zweistellig punkten im Schnitt drei Neuzugänge: Aufbauspieler Ike Iroegbu, Flügel Jamar Abrams (beide 12,5) sowie Dru Joyce (11,1), dessen zunächst auf zwei Monate befristeter Vertrag bis Saisonende verlängert wurde.

Das "Oldie"-Trio Allen (452), McElroy (482) und Jenkins (415) bringt es zusammen auf 1349 Bundesligaspiele und damit jede Menge Erfahrung aufs Parkett. "Alle drei haben noch nie richtig ernsthafte Verletzungen in ihrer Karriere gehabt und dürfen natürlich mittlerweile etwas dosierter trainieren", erklärt Schmidt. "Sie wissen, wie man sich fit hält und haben einfach noch Lust auf Basketball, das ist in dem Alter ja nicht selbstverständlich. Mit Derrick Allen habe ich zwar nicht zusammengespielt, aber er muss mit seinen 38 Jahren noch unglaublich fit sein und jeden Tag Extraschichten schieben."

Die nach der Niederlage in Berlin auf Rang 5 zurückgefallenen Bamberger gehen fast in Bestbesetzung in das Spiel gegen Jena. Louis Olinde ist nach seinem Bänderriss wieder einsatzfähig, lediglich Ricky Hickman hat noch Trainingsrückstand. Im letzten Duell mit Jena im Februar war Hickman mit 16 Punkten bester Werfer, er konnte die klare 68:85-Niederlage aber nicht verhindern. Danach trennte sich Brose Bamberg von Coach Andrea Trinchieri.