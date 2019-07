Die "Nullen" sind wieder obenauf

Weit mehr als 1000 Sportler haben in Memmelsdorf das 34. Quattroball-Turnier bestritten. Die Erwartungen an ein sportlich attraktives Turnier und das Wiedersehen mit vielen alten Bekannten wurden voll erfüllt. Eine Herausforderung stellte höchstens die Baustellensituation auf Teilen des Geländes dar. Aber auch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil, Quattroball-Chef Winfried Popp sprach von einem der "harmonischsten Quattroball-Turniere" überhaupt.

Unter den gelosten 95 Mannschaften, eine hatte kurzfristig abgesagt, befanden sich wieder Teams aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland. An beiden Tagen mussten die Sportler in je sechzehn Spielen in den vier Sportarten Volleyball, Basketball, Fußball und Handball alles geben.

In der Vorrunde am Samstag setzten sich in den sechs Gruppen zwar oft die favorisierten Mannschaften durch, aber auch neue und verjüngte Teams brachten frischen Wind mit rein. In der Gruppe A konnte sich Vorjahressieger "Spätlese" nur knapp als Dritter für die Endrunde qualifizieren und musste den "Frauenärzten" und dem "Bamberger Heimatverein" den Vortritt lassen. Das Gleiche gelang in der Vorrundengruppe B den "Schreckbichlern" und "Ajax Dauerstramm".

"Ana mit" aus Gruppe C sind inzwischen schon Dauergast in der A-Gruppe am zweiten Tag, gefolgt von "Spartak Jena", die schon vorab als Kandidaten für einen Top-Ten-Platz galten.

Spannend war es in der Gruppe D. Hier zeigten die Favoriten "Ciaopääng", die immer konstanter werdenden "Hau na nei" und die "Unglaublichen Busfahrer", dass sie wieder um die ersten Plätze spielen können.

In diesem Jahr wieder in der Spitzengruppe waren die späteren Sieger "Nullen" aus der Gruppe E, gefolgt vom wieder starken Team "Gruppe N'87" und "Quattro Formaggi". Komplettiert wurde das Spitzenfeld mit den Gewinnern der F-Gruppe, den "Maingeistern", den Youngstern von "Stramme Bananen" sowie "Krasseste Mannschaft."

Wurde am Sonntag in Gruppe A um den Turniersieg gespielt, fanden sich in den hinteren Gruppen einige Mannschaften, die eigentlich zum erweiterten Favoritenkreis gerechnet wurden. So spielten in der Gruppe B mit den "Rabinern" und den "Bonker's zwei potenzielle Siegermannschaften. "MB5B" mussten sich sogar in Gruppe D beweisen. Aber auch in den hinteren Gruppen wurde hart um die "Fresskorbplätze" - Platz 1 bis 3 in jeder der sechs Gruppen - gerungen.

Drei Punkte Vorsprung

Für Spannung war gesorgt: In zahlreichen guten Spielen in allen Gruppen setzten sich die Top-Teams durch. In der Gruppe A hingegen war es diesmal ziemlich eindeutig. Mit drei Punkten Vorsprung und einem sehr guten Resultat bei den erzielten Punkten konnten sich die "Nullen" verdient das zweite Mal nach 2006 den Titel des "Champion of Quattro" sichern.

Die "Nullen" nahmen den Pokal dankend entgegen. Die Mannschaft setzt sich überwiegend aus Sportlern aus dem Raum Bamberg zusammen und wird in den kommenden Jahren sicherlich immer wieder bei der Titelvergabe mitreden können.

Der Termin für die 35. Auflage im kommenden Jahr steht bereits schon fest: Am 4. und 5. Juli wird Memmelsdorf dann wieder zum "Quattroball-Mekka".

Alle Platzierungen und weitere Infos zum Turnier im Internet unter http://app.quattroball.de.

Die Top-16-Teams

1. Nullen

2. Ciaopäääng

3. Hau na nei

4. Bamberger Heimatverein

5. Schreckbichler

6. Spartak Jena

7. Maingeister

8. Ajax Dauerstramm

9. Die Frauenärzte

10. Ana mit

11. Spätlese

12. Stramme Bananen

13. Krasseste Mannschaft

14. N87

15. Quattro Formaggi

16. Unglaubliche Busfahrer