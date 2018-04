Die Memmelsdorfer spielen sich den Frust von der Seele

Erleichterung herrscht beim SV Memmelsdorf: Mit dem 3:0-Sieg über die SpVgg Erlangen ist die lange Negativserie in der Fußball-Landesliga Nordost beendet. Die Mannschaft von Trainer Rolf Vitzthum hat ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle gefestigt.

In der ersten Hälfte des Spieles lief es noch nicht rund, die Verunsicherung war noch zu spüren. Die Abwehr leistete sich noch einige leichtfertige Abspiele. Aber die Gäste konnten dies nicht ausnutzen. Die Memmelsdorfer kämpften und setzten auf das Spiel über die Flügel. Besonders über die linke Seite rollten viele Angriffe. Die Gäste agierten von Anfang an defensiv und wollten ihr Tor reinhalten. Dies gelang ihnen auch bis kurz vor der Halbzeit. Nach vorne tat sich bei der SpVgg Erlangen wenig. Bereits im Mittelfeld wurde der Vorwärtsdrang gestoppt.



Der SVM rennt an

Die erste Möglichkeit hatte die Heimmannschaft bereits in der 18. Min. Nach einer Flanke in den Torraum konnte Seifert den Ball aber nicht unter Kontrolle bringen. Danach gab es auf beiden Seiten fast keine Torchancen. Die Heimmannschaft rannte immer wieder an, aber es fehlte bis dahin der krönende Abschluss. In der 36. Min. hatte der SVM die große Chance, zum Führungstreffer zu kommen. Nach einem Foul der Gäste im Strafraum zeigte Schiedsrichter Cornely sofort auf den Elfmeterpunkt. Saal trat an, sein Schuss war aber zu schwach, Gästetorhüter Manicki konnte klären. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff wurde Schütz in der Mitte angespielt. Er suchte die Lücke, fand sie, legte sich den Ball aus 20 Metern zurecht und vollendete mit einem strammen Schuss in die linke Ecke zum 1:0 (44.).



Führung gibt Auftrieb

Dieser Treffer gab den Memmelsdorfern enormen Auftrieb. Die Elf kam mit Elan aus der Kabine, übernahm das Spielgeschehen und gab es bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Das Tempo wurde gesteigert, die Gäste hatten keine Chance mehr und waren im Angriff weiterhin schwach. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Memmelsdorfer viele Angriffe über die linke Seite. Hörnes war an diesem Tag nicht zu fassen, er tanzte teilweise drei bis vier Gegenspieler aus. Seine Hereingaben bedeuteten für die Erlanger höchste Gefahr.

In der 47. Min. war Seifert nach einer guten Flanke zur Stelle und vollendete zum 2:0. Der SV Memmelsdorf war weiterhin hellwach, spielfreudig und fand zur alten Stärke zurück. In der 65. Min. fiel die endgültige Entscheidung. Der Ball wurde in den Strafraum geschlagen, Schwarm war zur Stelle und erzielte das 3:0. Mit diesem Ergebnis waren die Gäste noch gut bedient. Der SVM will nun den Schwung zum schweren Auswärtsspiel am Mittwoch in Lichtenfels mitnehmen. gs



SV Memmelsdorf - SpVgg Erlangen 3:0

SV Memmelsdorf: Dörnbrack - Nikoforow, Hörnes (83. Müller), Schütz, Schwarm, Wernsdorfer, Weber, Ruß, Koch, Seifert (69. Kamm), Saal (74. Griebel) / SpVgg Erlangen: Manicki - Ulrich (10. Ruppert), Karius, Winkelmann (76. Lehmann), Singer, Beier, Zollhöfer, Exner, Hartmann, Y. Diederichs (63.Müller), C. Diederichs / SR: Cornely (Bad Neustadt) / Zuschauer: 100 / Tore: 1:0 Schütz (44.), 2:0 Seifert (47.), 3:0 Schwarm (65.) / Gelbe Karten: - / Ruppert, Müller