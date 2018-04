Die Memmelsdorfer haben keinen Druck

Die Fußballer des SV Memmelsdorf (7.) empfangen am heutigen Samstag (15 Uhr) in der Landesliga Nordost die SpVgg Selbitz (11.). Die Mannschaft von Trainer Rolf Vitzthum hat nach dem 2:0 am Mittwoch beim TSV Sonnefeld (10.) den direkten Klassenerhalt schon fast in der Tasche, sie kann befreit in der Schmittenau aufspielen.

Die Gäste mussten im Nachholspiel gegen den FSV Bayreuth (16.) eine bittere Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen. In einer hart umkämpften Partie verloren sie mit 0:2. Der SV Memmelsdorf nutzte die letzten Spiele, um den Ligaverbleib in trockene Tücher zu bringen. Der Klassenerhalt dürfte den Jungs aus der Schmittenau nur noch theoretisch zu nehmen sein.

So kann das Team von Coach Vitzthum gegen die SpVgg Selbitz ohne großen Druck ins Spiel gehen. Die Gäste dagegen brauchen noch den einen oder anderen Punkt gegen den Abstieg. Die Mannschaft von Gästetrainer Henrik Schödel musste gegen den FSV Bayreuth nach zwei Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen. Nach der Niederlage gegen den FSV Bayreuth beträgt der Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz noch acht Punkte. Somit muss die SpVgg Selbitz in der Schmittenau versuchen zu punkten. Die Gäste werden wohl aus einer kompakten Abwehr agieren und mit schnellen Vorstößen ihren Stürmer Kaan Gezer ( 12 Tore) in Position bringen.

Auf dieses Umschaltspiel sollten die Memmelsdorfer vorbereitet sein, um nicht unnötig in Rückstand zu geraten. Die Jungs aus der Schmittenau sollten an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und mit einem gepflegten Passspiel und Ruhe auf ihre Chancen warten. Dass der SV Memmelsdorf in der Offensive stark besetzt ist, dürfte in der Landesliga Nordost kein Geheimnis mehr sein, und so wird die Heimmannschaft um Stürmer Dominik Schütz (14 Treffer) sicher zu ihren Torchancen kommen.

Für den SV Memmelsdorf geht es noch um den fünften Tabellenplatz, es gibt also noch etwas zu erreichen. Das Hinspiel sollte Warnung sein, denn da teilten sich die Teams nach einer umkämpften Partie die Punkte. Das Endergebnis lautete 1:1, und somit dürfen sich die Zuschauer auch heute auf ein spannendes Spiel freuen. hg

SV Memmelsdorf: Dörnbrack, Horcher - Nikiforow, Hörnes, Schütz, Kamm, Schwarm, Sowinski, Weber, Hummel, Seifert, Saal, Griebel, Wernsdorfer, Ogunjimi, Müller