Die LG Bamberg ist fleißigster Titelsammler

Nur ein Zentimeter fehlt





Alle Wurftitel gesichert





Talente lassen aufhorchen





Naomi Anaka Dreifach-Siegerin



id



In Ebermannstadt haben die Altersklassen U20 und U16 ihre oberfränkischen Titelträger in der Leichtathletik ermittelt, die U14 ihre Kreismeister. Ein Rahmenprogramm gab es in der U12. Mit 25 Gold-, neun Silber- und zehn Bronzemedaillen war die LG Bamberg in den Altersklassen U20 und U16 der fleißigste Titelsammler. In der U14 gewannen die Talente der LGB elf Kreismeistertitel, neunmal landeten sie auf Platz 2, fünfmal auf Rang 3.Es gab zum Teil hochwertige Leistungen, an der Spitze von Naomi Krebs (W 15), die in drei Disziplinen souverän gewann. Sie sicherte sich im Weitsprung in ihrem letzten Versuch die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft mit 5,45 Metern, überzeugte bei den 80 Metern Hürden mit 12,07 Sekunden und siegte über die 100 Meter in 12,29 Sekunden. Isabelle Ernst gewann über die 300 Meter in 45,96 Sekunden, vor Elke Noell (46,96). Elke Noell lief auf Platz 2 über 80 Meter Hürden in neuer persönlicher Bestzeit (13,74), Dritte wurde sie im Weitsprung (4,62). Julia Hofgärtner gewann die 800 Meter in 2:36,19.Julia Müller lief in der W20 über die 200 Meter in 28,11 auf Platz 1. Annika Lang (U18) gewann ihre Premiere über die Stadionrunde in 65,01. Die 100 Meter beendete sie als Dritte in 13,95. Im Weitsprung gab es einen Dreifachsieg der LGB durch Susanne Noell (4,86), Mona Loch (4,78) und Emilia Schablitzki (4,63). Den Dreisprung entschied Weike Markert mit persönlicher Bestleistung von 10,01 für sich. Die U18-Athletin Emma Leisgang gewann im Kugelstoßen mit 7,81 und im Diskuswurf mit 21,66. Der Sieg in der 4x100-Meter-Staffel ging in 54,22 Sekunden an die LG Bamberg mit Annika Lang, Elke Noell, Emilia Schablitzki und Susanne Noell.Nur ein Zentimeter fehlte dem Wurftalent Julia Weber in der W 14 beim Kugelstoßen zum Sieg (10,15). Dafür holte sie sich im Speerwurf mit 35,94 und im Diskuswurf mit 29,51 die Titel. Platz 2 sicherten sich Lioba Sterzl über die 2000 Meter in 8:13,40 und Maria Kistner über die 800 Meter in 3:07,64. Die 4x100-Meter-Staffel der U16-Mädchen belegte mit Lara Fleischmann, Isabelle Ernst, Charlotte Gerster und Lioba Sterzl Platz 2 in 55,23.Die LGB-Jungs dominierten die Altersklasse U20 mit elf Titeln. Luca Siegler gewann die 100 Meter in 11,48, auf Platz 3 kam Oliver Leibbrand in 12,02. Der U18-Hochspringer Jakob Löblein siegte im Hochsprung mit 1,84 Metern. Lukas Kaiser, noch U18, landete im Weitsprung mit persönlicher Bestleistung bei 6,35. Platz 3 belegte Jakob Löblein mit 5,67. Samuel Düsel holte sich den Titel über 400 Meter in 53,46 Sekunden, Zweiter wurde er mit 1,81 Metern im Hochsprung. Camilo Fischer wurde Erster über 800 Meter in 2:06,70 und Zweiter über die 200 Meter in 25,16. Die 110 Meter Hürden gewann Oliver Leibbrand in 16,11.Christian Baumgartl sicherte sich alle Titel in den Wurfdisziplinen. Er gewann er mit persönlicher Bestleistung das Kugelstoßen mit 11,83, das Diskuswerfen mit 32,98 und den Speerwurf mit 41,29. Er siegte im Dreisprung mit 10,36, wurde Zweiter im Weitsprung mit 5,85 und Dritter über 800 Meter in 2:20,71. Die 4x100-Meter-Staffel mit Luca Siegler, Samuel Düsel, Oliver Leibbrand und Christian Baumgartl gewann in 45,09.In der U16 überzeugte Lars Raffel (M15) im Kugelstoßen als Zweiter mit 12,16. Benedikt Utzmann (M14) sprintete über die 100 Meter in 12,79 Sekunden auf Platz 3.Bei den U14-Kreismeisterschaften brachten die LGB-Hoffnungen vor Ebermannstadt und Forchheim zum Teil eindrucksvolle Leistungen. Die 800 Meter der W12 dominierten die Bamberger Mädchen, es gewann Emma Lindner in 2:32,04. Sie gewann auch den Hochsprung mit 1,36. Über 75 Meter siegte die Ebensfelderin Lucie Geier in 11,03 nach 10,88 im Vorlauf.Den Hochsprung in der W13 gewann Leonie Neundorfer mit 1,41 Metern. Gold gewann Anne Maier beim Speerwurf mit persönlicher Bestleistung (18,11). Carina Schmaus, Leonie Neundorfer, Marie Gerner und Emma Lindner siegten über 4x75 Meter in 42,89 s.Finn Friedemann (M 12) gewann die 75 Meter in 11,62 und den Weitsprung mit 3,52. Die M13-Jungs der LGB setzten sich in allen Laufwettbewerben durch. Nils Urbanik gewann in 10,04 die 60 Meter Hürden, in 10,57 die 75 und mit 1,36 Metern den Hochsprung. Den Titel über die 800 Meter holte sich in 2:36,66 Johannes Wehnert. Urbanik, Wehnert, Leo Folgmann und Ioannis Mitsioulis ließen sich den Sieg über die 4x75 Meter in 43,56 nicht nehmen.In der U12 zeigten die jüngsten Talente des SV Waizendorf ihr Können. Dreifach-Siegerin wurde die zehnjährige Naomi Anaka. Sie gewann die 50 Meter in 8,08 Sekunden, den Weitsprung mit 3,85 und den Ballwurf mit 26,00 Metern. Julius Albert (M10) siegte über 50 Meter in 7,90 und im Weitsprung mit 3,72.