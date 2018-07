Die Elite fährt schnelle Runden

Alfred Riemer landet im Feld





Die 52. Auflage des Rundstreckenrennens des RMV Concordia zur Strullendorfer Kirchweih ist bei ausgezeichnetem Radsportwetter über die Bühne gegangen. Zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer aus nah und fern kamen nach Strullendorf , um in den verschiedenen Klassen ihr Können unter Beweis zu stellen.Im ersten Rennen starteten die U15-Schüler auf den einen Kilometer langen Rundkurs. Es waren 22 Runden zu absolvieren. In dieser Klasse ging auch die weibliche U17-Jugend an den Start. Es entwickelte sich ein Zweikampf zwischen Lina Dorscht vom TSV Scheßlitz und Dario Hamann vom Herrmann-Radteam. Mit der Schlusswertung siegte Hamann mit 23 Punkten vor Lina Dorscht (17) und Lars Wocko (Herrmann-Radteam) mit zehn Punkten.Mächtig zur Sache ging es beim U17-Jugendrennen. Hier setzte sich nach einem schnellen Rennen über 30 Runden der Bahnspezialist Laurin Dreschen vom ESV Lok Zwickau souverän mit 35 Punkten durch. Platz 2 belegte Felix Dierking vom RSC Oldenburg (18). Die Hobbyfahrer absolvierten 20 Runden. Es gewann Nathan Sauter vom RC Herzogenaurach.Im Rennen der Senioren 3 und 4, der Fahrer ab 50 beziehungsweise 60 Jahren, startete der Concorde Alfred Riemer als einziger Fahrer bei den Senioren 4 über 40 Runden. Nach der Schlusswertung mit doppelter Punktzahl gewann Peter Maier vom RSV Rosenheim mit 22 Punkten vor Matthias Lastowsky vom Radlerclub Wendelstein (18) und Viktor Slavik vom Team Ur-Krostitzer (16). Riemer beendete im Feld das Rennen.Die U19-Junioren waren mit den Senioren 2 am Start. Hier hatte sich Lokalmatador Holger Hauser vom RMV Concordia viel vorgenommen. Natürlich gaben die Junioren das Tempo vor und machten die ersten Punktwertungen unter sich aus. Nach einigen Vorstößen setzte sich eine Gruppe von Juniorenfahrern vom Feld ab und schaffte sogar eine Überrundung. Dies spielte in Hausers Karten.Da noch kein Seniorenfahrer gepunktet hatte, nutze Hauser seine Chance als guter Sprinter und fuhr zweimal in die Wertungspunkte, so dass er sich bei den Senioren an die Spitze setzte. "Ich habe mich genau im richtigen Moment auf meine Sprintstärke verlassen können und freue mich über den Sieg", resümierte Hauser nach dem Rennen. Platz 2 bei den Senioren belegte Matthias Jetschina vom RV Concordia Altenkunstadt vor Holger Bierbaum vom RC Wendelstein. Der Strullendorfer Nick Riedel belegte Platz 7. Bei den Junioren siegte Luke Wilk vom SSV Gera vor Sven Zurawski vom Team Auto Eder Bayern und Tim Oelke vom RSV BW Meinigen.Im Hauptrennen um den "Großen Preis der Gemeinde Strullendorf" waren die Elitefahrer der Klassen B und C am Start. Auf den 60 Runden zeichnete sich ein spannendes und abwechslungsreiches Rennen ab. Bei den Punktwertungen waren stets verschiedene Fahrer erfolgreich, bis sich Christoph Kaspera und Tobias Götzenberger vom Veloclub Ratisbona Regensburg vom Feld absetzten. Der Zusammenarbeit des Hauptfeldes war es zu verdanken, dass die beiden nach einer spannenden Aufholjagd wieder gestellt werden konnten. Sein Ausreißversuch brachte Kaspera natürlich viele Wertungspunkte ein, so dass er überlegen mit 28 Punkten das Hauptrennen gewann. Auf den zweiten Platz fuhr Christopher Schunk vom Herrmann-Radteam mit 17 Punkten, Rang 3 belegte Alexander Müller vom Team Jsaac Torgau mit 16 Punkten. Die Fahrer des RMV Concordia Strullendorf, Patrick Sukiennicki und Andy Jakesch, kamen mit dem Hauptfeld ins Ziel.Das vom RMV veranstaltete Rahmenprogramm zog viele Eltern und Kinder an die Rennstrecke. Zwölf Jungen und Mädchen im Alter von drei bis 13 Jahren versuchten sich als Radrennfahrer beim Erster-Schritt-Rennen. Vom Mountainbike bis zum Kinderfahrrad war alles am Start. Unter großem Beifall der Eltern kämpften sie sich über eine oder drei Runden. Das Rennen über eine Runde gewann Trisha Tetevi vor Maja Heidorn und Lilly Herzog, alle aus Strullendorf. Das Rennen über drei Runden gewann Nancy Struck (Ketschendorf) vor Helena Möhrlein (Zeegendorf) und Nadja Wockenfuß (Strullendorf).17 Kinder standen beim Bobby-Car-Rennen an der Startlinie. Angefeuert von den Zuschauern und Radrennfahrern machten sie sich auf die Strecke von 200 Metern. Freudestrahlend trafen sich alle Bobby-Car-Piloten bei der Siegerehrung, um Urkunden und Geschenke in Empfang zu nehmen. "So eine Veranstaltung macht einen stolz und motiviert für die Zukunft. Spannende Rennen, viele Zuschauer, viele Kinder - und das bei idealem Wetter. So einen Renntag kann man sich nur wünschen", resümierte der Concordia-Vorsitzende Thomas Fischer die Veranstaltung.