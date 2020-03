Die DJK Bamberg kommt auf Temperatur

Eine Partie, die Mut macht: Im letzten Vorbereitungsspiel zeigte die DJK Don Bosco Bamberg gegen Regionalliga-Vertreter TSV Aubstadt eine starke Mannschaftsleistung und gewann mit 2:1. Mit diesem Ergebnis setzte sich auch der FC Eintracht Bamberg gegen einen starken Bezirksligisten durch. DJK Bamberg - TSV Aubstadt 2:1 Bereits in der 12. Minute ging der Bayernligist durch Neuzugang Dominik Sperlein in Führung, als er aus acht Metern den Ball ins lange Eck setzte. Auch im weiteren Verlauf spielte die DJK gut mit und kam zu Chancen. Aubstadt war aber durch seine schnellen Akteure stets gefährlich. In der 32. Minute bekam die DJK einen Freistoß zugesprochen, den Jannik Fippl sehenswert über die Mauer ins Netz setzte - 2:0. Noch vor dem Wechsel folgte aber die Antwort der Gäste, als Timo Pitter mit einem fulminanten Schuss in den Winkel zum 1:2-Anschluss traf (37.). Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer weiter eine intensiv geführte und schnelle Partie. Chancen gab es auf beiden Seiten, jedoch standen die Abwehrreihen sicher. In der 85. Minute hatte der eingewechselte Marc Eckstein noch die Chance, das Ergebnis auf 3:1 zu erhöhen, er vergab aber in guter Position. Trotzdem ging die DJK als verdienter Sieger aus dem Spiel hervor und darf am Samstag mit viel Selbstvertrauen zum ersten Punktspiel nach Kahl fahren - insofern das Wetter dem Spiel keinen Strich durch die Rechnung macht.

DJK Bamberg: Edemodu - Fippl (56. Jessen), Kettler, Müller, Haaf (58. Fiebig), Wunder, Spies (66. Geyer), Hümmer, Allgaier (64. Baumgärtner), Trawally (76. Pfänder), Sperlein (77. Eckstein)

FC Eintracht Bamberg - SV Buckenhofen 2:1

Der FC Eintracht brauchte gegen den mittelfränkischen Bezirksliga-Dritten ein wenig, um ins Spiel zu finden, ging aber mit der zweiten Chance direkt in Führung: Robin Renner traf nach einer Linz-Flanke mit rechts in den Winkel (26.). Nur vier Minuten später erhöhte Lukas Schmittschmitt per Foulelfmeter auf 2:0 (30.). Weitere gute Chancen bis zum Halbzeitpfiff ließen die Gastgeber allerdings ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel wurde der SV Buckenhofen mutiger, der FCE war nicht mehr so zwingend. 15 Minuten vor dem Ende musste Steffen Müller mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gäste verkürzten in der 84. Minute noch auf 1:2, mehr aber nicht mehr. Im letzten Testspiel empfängt der FCE am Sonntag um 16 Uhr den Landesligisten SV Schwaig.

mk/red FC Eintracht Bamberg: Dellermann - Pfeiffer, Schmitt (46. Hofmann), Linz (46. Jessen), Müller, M. Reischmann (46. Elshani), Heinz, Jerundow, Renner, Tranziska (46. Ulbricht), Schmittschmitt