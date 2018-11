Die Bamberger DJK-Talente rennen vergebens an

Ohne Erfolg haben die Bamberger Vertreter den 13. Spieltag in der Bayernliga Nord der U15-Fußballer hinter sich gebracht. Die DJK Don Bosco Bamberg (10.) unterlag der JFG Wendelstein (4.) ebenso knapp mit 0:1 wie der FC Eintracht Bamberg 2010 (8.), der bei der SpVgg Bayern Hof (7.) mit 2:3 verlor. DJK Don Bosco Bamberg - JFG Wendelstein 0:1

Die Gäste aus Mittelfranken präsentierten sich als kompaktes und einsatzfreudiges Team. Trotz ihrer Feldüberlegenheit kam die JFG zu keinen großen Chancen. In der 21. Minute waren die Wildensorger verletzungsbedingt in Unterzahl. Da schnappten sich die Wendelsteiner nach einer verunglückten Abwehraktion der Bamberger auf ihrer linken Abwehrseite den Ball und setzten ihren Stürmer Aristotelis Dimitriadis in Szene. Dieser ließ mit einem satten Schuss dem Bamberger Keeper keine Chance. Der Gast ließ weitere gute Möglichkeiten aus.

In Hälfte 2 übernahmen die Wildensorger Fußballtalente zunehmend das Kommando und hatten in der 42. Minute eine Riesenchance nach Vorarbeit von Tim Kircher über die linke Seite durch Efe Cifti. Nachdem er sich den Ball klasse zurechtgelegt hatte, fand sein Torabschluss nur den Pfosten. Die Wendelsteiner hatten in der 49. Minute als einzige nennenswerte Chance nach der Paus einen Aluminiumtreffer zu verzeichnen. Ansonsten waren die Bamberger spielbestimmend, ohne jedoch ernsthaft zum Abschluss zu kommen. Auch in der letzten Spielminute fehlte der Heimmannschaft das Glück, als sie mehrere Unsicherheiten der Wendelsteiner in deren Strafraum nicht konsequent nutzen konnten. Somit blieb es bei der dritten 0:1-Niederlage in Folge für den U15-Nachwuchs des Bayernligisten aus Wildensorg. SpVgg Bayern Hof - FC Eintracht Bamberg 3:2

Das Spiel dominiert, und trotzdem steht man mit leeren Händen da: So lautet das Resümee der U15-Junioren des FCE nach dem letzten Spiel der Vorrunde bei der SpVgg Bayern Hof. Vom Anpfiff weg spielte das Team von Trainer Philipp Lautenschläger druckvoll und war auch spielerisch überlegen. Wie aus dem Nichts erzielten die Hofer in der 14. Minute das 1:0. Julian Pötzinger nutzte die Abstimmungsprobleme in der Bamberger Hintermannschaft clever aus. Drei Minuten später war wieder Pötzinger zur Stelle und nutzte einen Fehlpass der Gäste zum 2:0. Wieder war es Pötzinger, der in der 28. Minute eine Hereingabe von der Grundlinie zum 3:0 versenkte - nach Meinung der Bamberger aus einer Abseitsstellung heraus. Luca Auer verkürzte in der 35. Minute nach einem Eckball auf 3:1.

Torchancen waren nach der Pause Mangelware, beide Teams versuchten auf dem seifigen Geläuf Fehler zu vermeiden. In der 54. Minute gab es Freistoß für den FCE fast auf Höhe der Mittellinie. Hannes Reichel brachte den Ball mit viel Gefühl in den Strafraum der Hofer, wo Auer bereitstand und per Kopf auf 3:2 verkürzte. Bamberg warf nun alles nach vorne, aber es fehlte das Glück. Der Hofer Topstürmer Pötzinger machte den Unterschied. Coach Lautenschläger sagte: "Eine bittere Niederlage für uns. Wir haben dieses Spiel über 70 Minuten dominiert. Hof war dreimal vor dem Tor und hat dreimal getroffen."