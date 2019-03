Der TSV Großbardorf ist verwundbar

Nach dem Auftakt in Ansbach (0:0) steht die DJK Don Bosco Bamberg (7.) im ersten Heimspiel des Jahres vor einer hohen Hürde. Am Sonntag (14 Uhr) gibt der TSV Großbardorf (4.) seine Visitenkarte ab und möchte seine minimale Chance im Kampf um Platz 1 und 2 wahren.

Nach dem unglücklichen 2:3 beim SV Seligenporten rangieren die "Grabfeld-Gallier" acht Zähler hinter dem Führungsduo aus Aubstadt und Gebenbach. Trainer Andre Betz haderte deshalb mit dem Schicksal. Die Freude über den 2:2-Ausgleich durch Dominik Zehe in der 90. Minute war nur von kurzer Dauer. Die Bardorfer gaben den scheinbar sicher geglaubten Punkt in der letzten Sekunde der Nachspielzeit aus der Hand. "Wer Seligenporten so gut im Griff hat, hätte einen Punkt verdient", klang bei Betz die Enttäuschung durch.

Bei der erst dritten Auswärtsniederlage fehlten mit dem kopfballstarken Abwehrchef Marcel Hölderle (25) und dem pfeilschnellen, ballgewandten Björn Schönwiesner (26), mit 14 Toren einer von vier gleichauf führenden Torjägern der Bayernliga, zwei Leistungsträger. Während Hölderle aufgrund einer Handverletzung weiterhin auszufallen droht, kehrte der in Bamberg wohnende Student Schönwiesner freitags von seiner Tansania-Reise zurück, wo er den fast 6000 Meter hohen Kilimandscharo bestieg und sich einen Traum erfüllte. Er dürfte wieder zum Aufgebot zählen, in dem mit den zentralen Mittelfeldakteuren Stefan Piecha (31) und Dominik Zehe (24) sowie mit dem für seine Sololäufe gefürchteten Rechtsaußen und Freistoßspezialisten André Rieß und Sturmspitze Simon Snaschel (28, zehn Tore) weitere bärenstarke Fußballer stehen. Coach Betz setzt auf eine stabile Defensive, gepaart mit dem herausragenden Umschaltspiel, für das seine an Spritzigkeit und Dribbelstärke bekannte Offensive prädestiniert sind.

DJK-Sieg in der Hinrunde

Dennoch trumpften die Wildensorger in der Vorrunde auf und entführten beim damals ungeschlagenen Spitzenreiter alle drei Zähler (3:1). DJK-Coach Mario Bail möchte den Favoriten erneut mit einer überdurchschnittlichen Vorstellung ärgern. "Ein Spitzenteam mit Ambitionen, noch an die Tabellenspitze hinzuschnuppern", so charakterisiert Bail seinen in der Breite "sehr gut bestückten" Gegner, bei dem er Stefan Piecha für das Herzstück hält. "Ich rechne nur mit wenigen Chancen zum Torerfolg. Das sind brutal enge Spiele."

Ein solches mussten seine Schützlinge in Ansbach bestreiten. "Ich bin mit dem 0:0 zufrieden. Wir hatten vier Monate lang nicht mehr auf Rasen gekickt. Ansbach stand in Unterzahl tief mit zwei Viererketten und lauerte mit Ausnahmestürmer Patrick Kroiß. Wir wollten sauber und sicher stehen und nicht auf Gedeih und Verderb aufs Siegtor gehen. Den Punkt nahmen wir mit, das ist der Unterschied zu früher. Vorne dagegen fehlte die Effektivität", fasste er die Auftaktpartie zusammen. Gegen Großbardorf baut er auf defensive Stabilität und den im Vorspiel gezeigten Killerinstinkt. Studienbedingt fehlt jedoch Johannes Rosiwal. Dafür stehen Pascal Niersberger und Johannes Jessen wieder im Kader der DJK.

DJK Don Bosco Bamberg: Edemodu, Glos - Allgaier, Esparza, Haaf, Hoffmann, Hümmer, Jessen, Kettler, Müller, Niersberger, Schmoll, Spies, Strobler, R. Thomann, Trawally, Wunder, Zoumbare