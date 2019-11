Der SV Memmelsdorf will zurück auf Platz 2

Die Landesliga Nordwest ist für die Fußballer des SV Memmelsdorf ein Wechselbad der Gefühle. War die Ernüchterung nach der Niederlage gegen den SV Haibach und dem Abrutschen in der Tabelle groß, so kann mit einem Heimsieg am Samstag (14 Uhr) gegen die unterfränkischen Geesdorfer theoretisch schon wieder der zweite Tabellenplatz erreicht werden.

Ein Schritt auf diesem Weg war der Erfolg am vergangenen Wochenende bei den zuvor zehnmal ungeschlagenen FT Schweinfurt. Philipp Hörnes verbuchte durch seinen Siegtreffer die drei Punkte. Doch auch die starke Abwehrleistung bildete einen wichtigen Baustein für den Auswärtssieg.

Lazarett lichtet sich

Wesentlicher Stabilisator war Kapitän Michael Wernsdorfer durch seine Rückkehr in die Startelf. Der defensive Mittelfeldstratege kontrollierte die Spielmitte und organisierte die Angriffe. Positiv ist auch, dass der SVM wieder auf einen breit aufgestellten Kader zurückgreifen kann, denn neben dem Kapitän sind auch Markus Saal, Nicolai Schwinn und Max Hoffmann wieder einsatzbereit. Unsicher ist noch, ob auch Fabian Baumüller zurückkehren wird.

Mit dem FC Geesdorf empfangen die Memmelsdorfer den Tabellenzweiten und direkten Konkurrenten um den Relagationsaufstiegsplatz.

Die Gäste haben mit Vincent Held (22 Treffer) den Top-Torschützen der Landesliga Nordwest in ihren Reihen. Er wird die Memmelsdorfer Abwehr am Samstag vor schwierige Aufgaben stellen. sm SV Memmelsdorf: Schuberth, Kraus - Schneider, Schäfer, Hörnes, Kamm, Sperlein, Wernsdorfer, Müller, Krüger, Leim, H. Schwinn, N. Schwinn, Römer, Saal, Hoffmann, Graf (?), Baumüller (?)