Der Plan von Brendah Kebeya geht auf

Brendah Kebeya, die Top-Langstreckenläuferin der LG Bamberg, hat ein mehrwöchiges Höhentrainingslager in Kenia absolviert, mit dem Ziel, nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ihre persönliche Bestzeit im Marathon beim Kassel EAM-Stadtmarathon zu verbessern. Zu diesem Zweck reiste sie in ihre Heimatstadt Eldoret.

Eldoret ist die fünftgrößte Stadt in Kenia und liegt auf einer Seehöhe von 2116 Metern. Eldoret ist Geburtsort vieler kenianischer Laufstars und als Trainingscamp auch ein beliebter Anlaufpunkt für viele nicht-kenianische Topläufer aus Europa, die dort gerne im Winter ihr Quartier aufschlagen. Auch Olympiasieger Dieter Baumann trainierte zu seiner aktiven Zeit schon in Eldoret.

Gemäßigte Temperaturen

Aufgrund der Höhe findet man dort das ganze Jahr über konstante, gemäßigte Temperaturen zwischen 22 und 25 Grad vor. Einer der berühmtesten Söhne der Stadt ist Kipchoge Keino, der mit seinen Olympia-Medaillen in Mexiko 1968 (Gold über 1500 Meter und Silber über 5000 Meter) die Dominanz der kenianischen Langstreckenläufer bei großen Veranstaltungen einleitete.

Brendah Kebeya trainierte in der Trainingsgruppe von Ezekiel Kemboi, der selbst zweimal bei Olympia und viermal bei Weltmeisterschaften Goldmedaillen holte, jeweils über 3000 Meter Hindernis. Sie absolvierte ein Trainingsprogramm mit einem Laufumfang von bis zu 180 Kilometern pro Woche. Für alle Einheiten hatte sie immer einen Mann als persönlichen Tempomacher an ihrer Seite.

Natürlich waren in Eldoret gleichzeitig auch viele kenianische Top-Läuferinnen und - Läufer im Training, wie zum Beispiel Geoffrey Kamworor, mehrmaliger Cross- und Halbmarathon-Weltmeister, und Vivian Cheruyiot, Olympiasiegerin 2016 über 5000 Meter und viermalige Weltmeisterin. Alle bereiteten sich auf die europäische Straßenlaufsaison im Herbst vor, in der es lukrative Preisgelder zu gewinnen gibt. Auch Eliud Kipchoge, der neue Marathon-Weltrekordler von Berlin, bereitete sich dort auf seinen Marathon-Weltrekord vor.

Mitfavoritin in Kassel

Nach diesem Trainingslager in Kenia kam Brendah Kebeya erst ein paar Tage vor ihrem geplanten Marathon-Start in Kassel nach Deutschland zurück. Sie galt in Kassel nicht unbedingt als die Topfavoritin bei den Frauen, wurde aber als Mitfavoritin erwähnt. Immerhin waren noch zwei weitere Kenianerinnen am Start, und mit Ethaga Bontu Bekele eine Äthiopierin, die eine persönliche Bestzeit von unter 2:30 Stunden vorweist.

Eine Mitkonkurrentin aus Kenia hatte ihren persönlichen Schrittmacher im Rennen, Brendah Kebeya und die anderen Afrikanerinnen mussten jedoch ihre Renntaktik selbst bestimmen. Die Läuferin der LG Bamberg reihte sich erst einmal taktisch klug hinter ihren Mitkonkurrentinnen aus Afrika ein. Nach eigener Aussage hätte sie zu diesem Zeitpunkt ein höheres Tempo laufen können. Die beiden anderen Kenianerinnen, auch die mit dem Schrittmacher, fielen relativ bald zurück.

Tempo deutlich verschärft

Ab Kilometer 22 kamen nur noch Brendah Kebeya und die Äthiopierin Ethaga Bontu Bekele für den Sieg infrage. Die Äthiopierin beteiligte sich nicht mehr an der Führungsarbeit, aber Brendah Kebeya hatte noch genügend Reserven. Ab Kilometer 33 verschärfte sie das Tempo nochmals deutlich, setzte sich von ihrer Konkurrentin ab und lief einen souveränen Sieg heraus.

Nach dem umjubelten Zieleinlauf mit einer Endzeit von 2:36:44 Stunden (oberfränkischer Rekord, persönliche Bestzeit und Platz 5 in der deutschen Bestenliste) musste sie noch zur obligatorischen Dopingkontrolle und anschließend zu Pressekonferenz, bei der sie alle Fragen in perfektem Deutsch beantwortete.

Die Saison ist für Brendah Kebeya jetzt aber noch nicht beendet. Da in dem für sie nach eigener Aussage taktisch geführten Rennen noch Luft nach oben war, steht eventuell noch ein Marathon auf dem Programm. Ob dabei die Bestzeit nochmals verbessert werden kann, ist nicht vorhersehbar, denn dafür müssen immer alle Bedingungen optimal passen. Die Fernziele für das nächste Jahr stehen aber schon fest: Natürlich soll die Marathon-Bestzeit weiter verbessert werden.

Da Brendah Kebeya schon seit einiger Zeit mit Christian Bareiß verheiratet ist, ebenfalls Marathonläufer und auch für die LG Bamberg startend, sollte sie voraussichtlich 2019 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Damit verbunden ist das Startrecht bei deutschen Meisterschaften und bei entsprechender Qualifikation auch für internationale Wettbewerbe für Deutschland. Da die nationale Konkurrenz in Kenia ziemlich erdrückend wäre, ist es für Brendah Kebeya ein Vorteil, wenn sie sich dafür "nur" mit der deutschen Konkurrenz auseinandersetzen müsste. tk