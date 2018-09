Der Gast aus Bug trumpft in Trunstadt auf

Die Fußballer der SpVgg Trunstadt hatten im vergangenen Spieljahr bis zur letzten Begegnung um den Klassenerhalt in der Kreisklasse Bamberg, Gruppe 1, bangen müssen. Eine erneute Zittersaison möchte Trainer Manuel Rebhan mit seinen Jungs vermeiden. Die Lage des einstigen Kreisligisten ist nach acht Partien einigermaßen zufriedenstellend.

Die Mannschaft des 33-Jährigen, der seit der Serie 2013/14 die Verantwortung als Trunstadter Spielertrainer trägt, hat sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig verändert. Im Team stehen auch einige ältere und erfahrene Akteure. Die SpVgg nimmt nach ihrem jüngsten 3:0-Sieg beim Aufsteiger SG ASV Reckendorf/SV RW Gerach den achten Tabellenplatz ein und erfüllt somit die Erwartungen. "Die Stabilisation in der Kreisklasse, die Verjüngung und Verbreiterung des Kaders sowie die Forcierung der Jugendarbeit und Rückholaktionen von ehemaligen Spielern sind unsere Ziele", sagt Coach Rebhan.

Holpriger Saisonstart des Post-SV

Mit vier Zählern weniger als die Hausherren ist der Kreisklassen-Dino Post-SV Bamberg nach einem holprigen Start auf Rang 11 angesiedelt. Die Zielvorgabe ist eine Platzierung im vorderen Drittel. Im letzten Spieljahr hatten die "Gelb-Schwarzen" die sechste Position inne. Stammspieler Stephan Lösel bedauerte vor dem Spiel "die bislang leichtfertige Vergabe von Punkten".

Untrennbar verbunden mit den Buger Fußballern ist der Name Doktorowski aus mehreren dort ansässigen Generationen. Unter anderem ist der 53-jährige Uli "Doc", der derzeit in Urlaub weilt, Trainer. Detlef fungiert als Fußball-Abteilungsleiter, und Timo sowie Niko gehören zum erweiterten Spielerkader. Der Stadtteilklub vertraut im Wesentlichen auf die Formation des Vorjahres. Heuer begeht der angesehene Großverein mit insgesamt zwölf Abteilungen und über 1000 Mitgliedern sein 90-jähriges Bestehen.

Zunächst beiderseitiges Abtasten

In den ersten 20 Minuten spielte sich das Geschehen vorwiegend im Mittelfeld statt. Beide Mannschaften neutralisierten sich, nennenswerte Torchancen gab es nicht. Dann übernahmen die "Post"-Fußballer immer mehr das Spielgeschehen und drängten die Heimelf in ihre eigene Hälfte. Die Gäste nahmen auch die Zweikämpfe mehr an und ihr erstes Tor lag in der Luft. Dieses markierte Miro Endres mustergültig nach einem durchdachten Angriff.

Die Trunstadter waren schockiert und verloren ihre Linie zur Gänze. Eine Folge dieser Schwäche war das 2:0 der Gäste in der 37. Minute durch Paul Recktenwald. Nach der Halbzeit war die SpVgg drauf und dran, den Anschlusstreffer zu erzielen. Die Schützlinge von Coach Rebhan versuchten, auch über Standardsituationen zum Torerfolg zu kommen. Ein von Jan Kapitz getretener Freistoß krachte an die Latte, und der frei stehende Florian Buschbacher scheiterte am 44-jährigen Gäste-Torhüter Swen Stappenbacher.

Der Post-SV Bamberg versuchte, das Tempo zu verschleppen und verlegte sich nur noch auf Konter. Ein solcher Tempoangriff führte eine Viertelstunde vor dem Ende der Partie durch den Doppeltorschützen Miro Endres nach Vorarbeit von Bastian Endres zum 3:0-Endstand. Damit war die von Schiedsrichter Günter Müller korrekt geleitete Begegnung entschieden, und die siegreiche Truppe aus Bamberg verwaltete das klare Ergebnis.

"Immer einen Schritt schneller"

Der Trunstadter Spielertrainer Rebhan erklärte: "Der Post-SV war immer einen Schritt schneller als wir und ging als verdienter Sieger vom Platz. Jetzt gilt es für uns, die Köpfe hochzuhalten und den Fokus auf das Gemeindederby am nächsten Samstag beim FC Viereth zu richten. Um dort Erfolg zu haben, müssen wir aber in allen Belangen zulegen."

Viererkette des Post-SV steht gut

Stephan Lösel, Mittelfeldspieler Post-SV Bamberg, analysierte: "Wir standen heute mit unserer erfahrenen Viererkette sehr gut und gingen mit einer beruhigenden 2:0-Führung in die Pause. Unsere Mannschaft muss jetzt weiter konzentriert bleiben und die nächsten Spiele gewinnen, um in die Tabellenregionen zu kommen, die wir eigentlich anstreben."