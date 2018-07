Der FC Eintracht ist bei der Bamberger Stadtmeisterschaft der Gejagte

Im Volkspark findet an diesem Sonntag die Bamberger Stadtmeisterschaft im Fußball um den Lidl-Cup statt. Zum dritten Mal treten die Vereine aus dem Stadtgebiet gegeneinander an, um in einem Turnier die Krone des Bamberger Fußballs auszuspielen. Nach Premierensieger DJK Gaustadt (2016) gewann im vergangenen Jahr der FC Eintracht Bamberg das Turnier und nahm neben dem Wanderpokal auch das ausgelobte Preisgeld mit nach Hause.Die "Blau-Weiß-Violetten" sind folglich die Gejagten und gehen nach ihrer Rückkehr auf Verbandsebene zweifelsohne als der große Topfavorit in das Turnier, zumal der Bayernligist DJK Don Bosco Bamberg wie in den Vorjahren voraussichtlich nicht mit seiner ersten Mannschaft auflaufen wird. Insgesamt treten zehn Mannschaften aus Bamberg sowie den Stadtteilen Gaustadt und Bug an. Sportlich interessant wird das Turnier zusätzlich durch die Zusage von Kreisspielleiter Manfred Neumeister, wonach sich die vier Halbfinalisten für die erste Hauptrunde des BFV-Kreispokals qualifizieren.Die Auslosung zum Turnier fand im Sportheim der DJK Don Bosco statt. Sie führte Max Zillibiller als Vertreter des Sportamtes der Stadt Bamberg durch. Die zehn teilnehmenden Vereine gehen in zwei Gruppen zu je drei Mannschaften sowie einer Vierergruppe an den Start. Schon die Vorrundengruppe A verspricht Spannung, trifft doch die DJK Don Bosco auf zwei Herausforderer, die in den Vorjahren unter Beweis gestellt haben, welchen Stellenwert die Stadtmeisterschaft für vermeintliche Underdogs hat.Sowohl die TSG 05 als auch der TSC schrammten 2017 nur knapp am Halbfinale vorbei. Der SC 08, der es unter anderem in der Vorrundengruppe B mit dem Landesligisten FC Eintracht aufnimmt, kämpfte sich im Vorjahr bis ins Halbfinale. Ob der scheinbar übermächtigen Konkurrenz durch den Titelverteidiger geraten auch der Post-SV und ASV Gaustadt in die Rolle der Außenseiter, doch nicht zuletzt bei einer Spielzeit von einmal 30 Minuten sind auch Überraschungen möglich.Auf eine solche hofft auch der ASV Viktoria in der Vorrundengruppe C. Dort zählen der Kreisligist DJK Gaustadt und der Kreisklassen-"Vize" FC Wacker, der erst in der Relegation den Aufstieg verpasste, zu den heißesten Kandidaten auf das Halbfinalticket.Das Turnier beginnt um 11.20 Uhr, gegen 17.40 Uhr ist im Stadion das Endspiel mit Siegerehrung geplant. Alle Spiele finden im Fuchs-Park-Stadion sowie auf der Festwiese davor statt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung, die auf eine Initiative unseres Partnerportals www.anpfiff.info zurückgeht, richtet in diesem Jahr der FC Wacker Bamberg als Gastgeber aus.BAMBERGERSTADTMEISTERSCHAFTIM FUSSBALL(am Sonntag im Fuchs-Park-Stadion)VORRUNDE11.20 Uhr:SC 08 Bamberg - ASV GaustadtFC E. Bamberg - Post-SV Bamberg12 Uhr:TSC Bamberg - DJK BambergDJK Gaustadt - ASV Vikt. Bamberg12.40 Uhr:ASV Gaustadt - FC E. BambergSC 08 Bamberg - Post-SV Bamberg13.20 Uhr:DJK Bamberg - TSG 05 BambergFC Wacker Bamberg - DJK Gaustadt14 Uhr:Post-SV Bamberg - ASV GaustadtFC E. Bamberg - SC 08 Bamberg14.40 Uhr:TSG 05 Bamberg - TSC BambergVikt. Bamberg - Wacker BambergFINALSPIELE15.30 Uhr: Halbfinale16.10 Uhr: Halbfinale17 Uhr: Spiel um Platz 317.40 Uhr: Finale