Das Saisonende rückt näher

Eins muss man der Basketball-Community von schoenen-dunk.de lassen: Sie ist kreativ und hat Humor. Im Diskussionsforum wird die imaginäre Partie zwischen Alba Berlin und Rasta Vechta wie gewohnt kommentiert und analysiert. So echauffiert sich "Peacebrother37" über das taktische Verhalten der "Albatrosse" in der Crunchtime, wohingegen "hisexpertness" das Auftreten des Referee-Trios lobt.

Angesichts des dynamischen Prozesses, den die Ausbreitung des Coronavirus' verursacht, ist davon auszugehen, dass sich die Internetgemeinde auch weiterhin auf "Geisterspiele" einstellen darf. Zwar haben die Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) noch nicht beschlossen, die Saison 2019/20 offiziell zu beenden, doch eine Fortführung des Spielbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt scheint illusorisch. "Es ist nicht befriedigend - und es gibt kein Licht am Ende des Tunnels", sagt Jens Staudenmayer. Der Sportliche und Kaufmännische Leiter der BBL hofft indes, dass sich doch noch ein Zeitfenster ergibt, in dem gespielt werden kann. Mitte nächster Woche soll im Rahmen einer Video-Konferenz mit den 17 Vereinen das weitere Vorgehen diskutiert und abgestimmt werden.

Allerdings ist die Integrität des Wettbewerbs und somit der Fair-Play-Aspekt längst nicht mehr gegeben. Einerseits weil einige Klubs, zu denen auch Brose Bamberg gehört, aufgrund behördlicher Anordnung eine Zwangs-Trainingspause wegen geschlossener Sporthallen einlegen müssen (wohingegen es beispielsweise in Hamburg keine Einschränkung gibt). Andererseits haben schon zahlreiche US-Import-Spieler unterschiedlicher Vereine das Land verlassen und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Ob diese im Fall einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs überhaupt nach Deutschland zurückkommen wollen oder aufgrund der verschärften Einreiseregelungen können, ist fraglich.

Spielerverträge laufen aus

Den Liga-Betrieb unter diesen ungleichen Bedingungen fortzuführen, würde den Wettbewerb verzerren und womöglich dem Spielleiter und dem Schiedsgericht Arbeit bescheren. Hinzu kommt, dass einige Spielerverträge, insbesondere der Akteure, die bei Klubs unter Vertrag stehen, die nicht für eine Play-off-Teilnahme infrage kommen, nur bis zum 2. Mai Gültigkeit besitzen. Sollte die Spielzeit länger dauern, müssten Kontrakte neu verhandelt werden - ohne die Gewissheit zu haben, dass tatsächlich alle Begegnungen ausgetragen werden können.

Existenzen stehen auf dem Spiel

Dass es bei der ersten Sitzung der BBL-Vereine am 12. März am Stuttgarter Flughafen vor allem um den Faktor "Zeit-Gewinnung" gegangen war, ist angesichts der drohenden finanziellen Verluste, die jeder der 17 Erstligisten hinzunehmen hat, nur allzu verständlich. Wenn selbst Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga, auf einer Pressekonferenz in emotionaler Tonlage davon spricht, dass Existenzen auf dem Spiel stünden, mag man sich vorstellen, wie einige BBL-Manager in diesen Tagen um den Fortbestand ihres Standortes kämpfen. Denn anders als beim Fußball machen bei den Korbjägern die Sponsoring- und Ticketing-Einnahmen das Gros des Etats aus.

"Standort ist massiv bedroht"

"Es ist dramatisch. Der Standort ist massiv bedroht", wird Bayreuths Geschäftsführer Björn Albrecht in der "Frankenpost" zitiert. Und weiter: "Ohne Solidarität der Fans und Sponsoren dahingehend, zumindest in Teilen auf ihre Rückzahlungsansprüche zu verzichten oder mit einer anderen Kompensation zu leben, wird es nur äußerst schwer möglich sein zu überleben. Egal, wie das Ganze ausgeht, es geht ans Eingemachte."

Würzburgs Headcoach Denis Wucherer wird in der "Main-Post" noch deutlicher: "Der ganze Markt im Nischensport Basketball zerfällt gerade." Es gehe darum, "den Laden am Laufen zu halten, die Bundesliga und auch wir kämpfen ums Überleben wie alle anderen Sportarten hinter dem Fußball".

In der Liga-Zentrale in Köln wird derweil überlegt, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den finanziellen Schaden, der bei kleineren Klubs unter Umständen zu einem Kollaps führen könnte, abzumildern. Ein Aspekt könnte sein, das Lizenzierungsverfahren für die Spielzeit 2020/21 den Gegebenheiten anzupassen. Dass es diese Überlegungen gibt, bestätigte Staudenmayer - ohne jedoch näher ins Detail gehen zu wollen.

Wird der Mindestetat gesenkt?

Statt des bislang geforderten Mindestetats von drei Millionen Euro könnte dieser abgesenkt werden - und so den Klubs Freiraum verschaffen. Auch würde die Einreichung der Lizenz-Unterlagen zu einem späteren Zeitraum (bisher 15. April) für Luft sorgen - zumal in der aktuellen Wirtschaftslage bestehende oder potenzielle Sponsoren kaum oder nur in wenigen Fällen verlässliche Zusagen über ein Engagement machen können beziehungsweise werden.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass einige Vereine auf ihr Stamm-(Eigen-)Kapital von 250 000 Euro zurückgreifen müssen, bestünde auch bei diesem Lizenzierungs-Faktor die Möglichkeit der Anpassung.

Kreative Lösungen zu finden bei gleichzeitiger höchst möglicher Seriosität und Verantwortung - das dürfte das Gebot der Stunde sein. Ansonsten wären einige Klubs in ihrer Existenz bedroht - und ein Insolvenzantrag die Folge. Mit einem flammenden Appell via Twitter an die Fans und Sponsoren hat der Mitteldeutsche BC auf die prekäre Situation aufmerksam gemacht. "Der mögliche Ausfall von sechs Heimspielen trifft unseren Club wirtschaftlich existenziell", heißt es in einem Brief des MBC-Beirats. Die Budgetplanung stehe dadurch komplett infrage. "Wir benötigen gerade in der aktuellen schweren Zeit Zusammenhalt." Ansonsten sei diese unverschuldete Krise für den Klub nicht zu meistern.

Alles ist offen

Ob es im Falle eines vorzeitigen Wettbewerbsendes einen Meister oder Absteiger gibt, welche Klubs in der kommenden Saison international antreten werden, ob die Bundesliga wieder über die Soll-Stärke von 18 Mannschaften verfügt, ist angesichts der finanziellen Auswirkungen, für die die Corona-Krise bereits jetzt verantwortlich ist, von nachgelagerter Bedeutung.