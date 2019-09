Das Duell der zwei Formstarken

Mit dem 4:0-Derbysieg beim FC Sand hat die DJK Don Bosco Bamberg (13.) erstmals seit dem 4. Spieltag wieder die gefährdeten Plätze in der Bayernliga und möchte heute um 16 Uhr im Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach unbedingt nachlegen. Doch die Mittelfranken befinden sich seit ihrem Trainerwechsel im Aufwind und sind eine Art "Angstgegner" der Wildensorger.

Drei Siege gelangen der SpVgg in den letzten vier Partien. Selbst die späte 0:2-Niederlage beim souveränen Spitzenreiter SV Seligenporten unterbrach den neuen Teamgeist keinesfalls. Garant dafür ist der langjährige "Sechser" und Kapitän Christoph Hasselmeier, obwohl er seit dem 2. Spieltag verletzungsbedingt ausfiel, im Heimspiel gegen Karlburg aber zumindest wieder auf der Bank Platz nahm. Der 28-jährige Linksfuß, ausgebildet beim FC Bayern und bei Greuther Fürth, kann den tödlichen Pass spielen und ist Interimstrainer bis zur Winterpause. Er hatte das Zepter vor der Begegnung gegen den FC Eintracht von Robert Kovacic übernommen und seinem Team neuen Lebensmut eingehaucht. Kovacic setzte auf totale Offensive, sprach von Regionalligaplänen und scheiterte krachend. Mit seinem Rücktritt kam er den Verantwortlichen entgegen, die eine fehlende Harmonie beklagten.

Neu-Coach Hasselmeier dagegen schwor die Seinen wieder zu einer Einheit zusammen und stülpte der im Durchschnitt nur 22 Jahre alten Truppe die ehemalige Ausrichtung über. Er bevorzugt defensive Kompaktheit und verlangt eine unnachgiebige Arbeit gegen den Ball, die er als zwingende Voraussetzung für das anvisierte und mittlerweile wieder praktizierte Konterspiel betrachtet. Nach dem 5:2-Erfolg gegen den FCE sprachen alle Verantwortlichen von Erleichterung.

Die Mannschaft sorgte für die Aufbruchsstimmung, die mit dem 1:0 zu Hause gegen den Würzburger FV ihre Bestätigung fand. Zuletzt gesellte sich auch das Quäntchen Glück dazu. In Karlburg lagen die Ansbacher zur Halbzeit komfortabel mit 2:0 in Front, zehn Minuten nach Wiederanpfiff drohte mit dem 2:2 die Begegnung zu kippen. Doch die Karlburger leisteten sich eine Notbremse, die den Elfmeterpfiff und einen Platzverweis nach sich zog. Patrick Kroiß vollendete und sicherte den fünften Dreier. Der 25-Jährige ist der herausragende Akteur des jungen Ensembles, netzte in den letzten drei Jahren 57 Mal ein und liegt auch in dieser Saison mit vier Treffern und drei Assists in der internen Scorerliste vorn. Zusammen mit Sven Landshuter (22 Jahre, vier Tore) und dem derzeit erkrankten Tom Abadjew (26, 4), der von Stefan Hammeter (28, 2) vertreten wird, bildet er ein gewieftes Sturmtrio, das vom offensiven Mittelfeldspieler Lukas Schmidt (22, 3) glänzend in Szene gesetzt wird.

Gegen die Ansbacher sah die Don-Bosco-Elf in den zurückliegenden sechs direkten Vergleichen (vier Niederlagen, zwei Unentschieden) oftmals nicht sonderlich gut aus. Sowohl im Juli 2017 (0:3) als auch im August 2018 (0:1) nahmen die Mittelfranken jeweils die Punkte von der Rudi-Ziegler-Sportanlage mit nach Hause. Einmal aber waren Nico Wunder und Co. nah dran. Im Oktober 2017 führte das DJK-Team bis zur 86. Minute scheinbar uneinholbar in Ansbach mit 3:0, kassierte dann aber noch drei Gegentreffer. Keine Frage: Es bedarf einer herausragenden Leistung, um etwas Zählbares am Fuße der Altenburg zu behalten.

Trotz des überzeugenden Auftritts in Sand stellt die DJK-Elf immer noch die schwächste Offensive der Liga mit zehn Treffern. Doch für den Sportlichen Leiter Holger Denzler war das Spiel in Sand "eine klare Angelegenheit" und "ein dickes Ausrufezeichen von uns". Zudem betont er die "sehr gute Stimmung".

DJK-Trainer Rolf Vitzthum sieht "ein zartes Pflänzchen" wachsen und hofft auf ein weiteres Erfolgserlebnis gegen den nur drei Zähler mehr aufweisenden Tabellen-Siebten. "Wir wollen Ansbach schlagen und trauen uns das auch zu", wirkt er entschlossen, die schwarze Serie gegen die SpVgg zu beenden, zumal damit der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt wäre. Nico Wunder und Geovannie Lake (zurück von der Nationalmannschaft St. Kitts und Nevis) stoßen wieder zum Kader.

DJK Bamberg: Edemodu, Stöcklein - Allgaier, Baumgärtner, Bergmann, Eckstein, Esparza, Fippl, Geyer, Haaf, Jessen, Kettler, Lake, Pfänder, Rosiwal, Slawik, Trawally, Wunder