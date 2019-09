Damen der DJK Don Bosco Bamberg peilen das Achtelfinale im Pokal an

Bei den Zweitliga-Basketballerinnen der DJK Don Bosco Bamberg steht an diesem Samstag (18.30 Uhr) in der Dreifachhalle am Georgendamm das zweite Spiel in dieser Saison an. Zu Gast in der Runde der letzten 32 des deutschen Pokalwettbewerbs sind die Saarlouis/Dillingen Diamonds.

Nach dem deutlichen, aber aufgrund der frühen Saisonphase und der schlechten personellen Besetzung des Gegners noch wenig aussagekräftigen 79:59-Auftaktsieg am vergangenen Sonntag über die TS Jahn München empfängt die Mannschaft von Trainer Konstantin Hammerl nun ein recht unbekanntes Team. Interessant wird diese Partie allemal, da die Diamonds als Aufsteiger erstmalig auch in den Punktspielen der 2. Liga Süd Konkurrent der DJK sind.

Verzichten muss Coach Hammerl auf die vom Regionalligisten BG Litzendorf zurückgekehrte Daniela Vogel, die berufsbedingt fehlt, und die Schwedin Evelyn Ovner, die sich im Spiel gegen München eine schlimm anzusehende, aber nicht allzu schwere Augenverletzung zugezogen hat. Erstmalig dabei ist die US-Amerikanerin Erica Balman auf der Centerposition.

Manager Dirk Landwehr sagt: "Wir sehen uns als klaren Favoriten und wollen den Einzug in die nächste Runde perfektmachen." Trainer Hammerl schätzt die Entwicklung seines Teams im Vergleich zum Vorjahr als deutlich weiter fortgeschritten ein und hofft, dass die vielen neuen Gesichter im Team weiter zusammenfinden.

Die Mannschaft

DJK Don Bosco Bamberg: Barth, Waldner, Spiegel, Ulshöfer, Pudlakova, Wildbacher, Ela Micunovic, Kühhorn, Balman