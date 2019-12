Burgebracher kämpfen um den Aufstieg

Kaum jemand hatte vor der Saison daran geglaubt: Die Ringer des TSV Burgebrach bestreiten als Vizemeister der Oberliga Süd Aufstiegskämpfe zur Bundesliga. Wenn die Mannschaft von Trainer Michael Giehl beide Kämpfe gegen den ungeschlagenen Süd-Titelträger TSV Westendorf gewinnt, ist sie bayerischer Mannschaftsmeister.

"Wer hätte das gedacht. Eine phantastische Saison. Dieser Aufstiegskampf gegen den ehemaligen Bundesligisten TSV Westendorf ist eine krasse Herausforderung. Wir müssen uns an diesem Samstag eine gute Ausgangsposition für den Rückkampf, der eine Woche später in Westendorf stattfindet, herauskämpfen. Liebe Fans, bitte unterstützt uns bei dieser schweren Aufgabe. Die Gäste reisen mit einem voll besetzten Bus mit Fans an. Unterstützt dieses tolle Burgebracher Team!", freut sich auf diese Aufgabe Georg Ludwig, der Zweite Abteilungsleiter der Ringer des TSV.

Trainer Giehl sagt: "Das wird spannend. Die Gäste aus Westendorf haben schon einige Jahre in der Bundesliga gerungen. In der Oberliga Süd sind sie souverän mit zwölf Siegen durchmarschiert und vorzeitig Meister geworden". Abteilungsleiter Volkmar Schmal meint: "Für uns ist es eine Freude, dass wir so weit gekommen sind. Jetzt wollen wir für den Rückkampf vorlegen."

Los geht es in der Windeckhalle mit dem Einmarsch der Kämpfer am Samstag um 19.15 Uhr. Zum Rückkampf am 21. Dezember fährt ein Fanbus (Anmeldungen an Jens Brosowski, Telefon 0151/15507804).