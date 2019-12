Brose Bamberg verpflichtet Power Forward Darion Atkins

Brose Bamberg hat seine seit mehreren Wochen gesuchte Verstärkung unter den Körben gefunden: Der 2,03 Meter große US-Amerikaner Darion Atkins unterzeichnet - vorbehaltlich des bestandenen Medizinchecks am Freitag - einen Vertrag bis Saisonende beim neunfachen deutschen Basketball-Meister. Das teilte der Verein am Mittwochabend mit.

Der 27-jährige kommt vom spanischen Vertreter und Bamberger Gruppengegner in der Champions League (BCL), Iberostar Teneriffa."Darion ist ein vielseitig einsetzbarer Power Forward, der auch Center spielen kann. Das ist sehr wichtig für uns", erklärt der Bamberger Sportdirektor Leo de Rycke. "Er ist athletisch und bringt eine gute Kombination aus defensiver Stärke und offensivem Basketball-IQ mit."

Atkins ist nach Retin Obasohan die zweite Nachverpflichtung von Brose Bamberg in der laufenden Spielzeit. Nachdem der Vertrag mit Flügelspieler Michael Carrera vor vier Wochen aufgelöst worden war, war eine Kaderstelle im Bamberger Team offen. Im Gegensatz zum Venezolaner, der die Positionen 3 und 4 spielen kann, soll Atkins das Brose-Team vor allem in der Zone verstärken. "Brose ist ein äußerst professionell geführter Verein, der auf höchstem Niveau spielt. Daher freue ich mich sehr, jetzt Teil einer solch tollen Organisation sein zu dürfen", sagt der Power Forward. "Ich werde dem Team mein ganzes Herz geben und alles auf dem Court lassen. Ich werde verteidigen, rebounden und schießen - alles, was der Coach von mir verlangt."

Seine Basketballkarriere begann Darion Atkins an der Landon School in Bethesda, Maryland, ehe er an die University of Virginia ging. Dort wurde er unter anderem zum besten Verteidiger der ACC gewählt. Es folgte ein Jahr im G-League-Team der New York Knicks, bevor es ihn zu Hapoel Holon nach Israel zog. Dort erzielte er durchschnittlich 13,9 Punkte, traf dabei 59 Prozent seiner Würfe. Über Straßburg kam er nochmals nach Holon. Dort avancierte er zum viertbesten Rebounder der Champions League. Zuletzt stand er bei Iberostar Teneriffa unter Vertrag, wo er im Schnitt auf 4,1 Punkte und 2,0 Rebounds in rund 11 Minuten in der BCL kam.