Brose Bamberg verlängert mit Athletiktrainer

Brose Bamberg hat den Vertrag mit Athletiktrainer Sandro Bencardino um zwei Jahre verlängert. Dies teilte der Der Basketball-Bundesligist am Dienstag mit. Der 52 Jahre alte Italiener steht seit 2014 in Diensten des neunfachen deutschen Meisters. Zuvor war er für zahlreiche europäischen Spitzenclubs tätig gewesen und war auch für die Fitness- und Athletikeinheiten der italienischen und mazedonischen Basketball-Nationalmannschaft zuständig. "Sandro Bencardino ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und einer der besten Athletiktrainer Europas. Dieses Knowhow weitere zwei Jahre in unserem Team zu wissen, bringt uns einen großen Schritt nach vorne", meinte Arne Dirks, Geschäftsführer von Brose Bamberg.

Bencardino sagte zu seiner Vertragsverlängerung: "Brose Bamberg ist für mich Familie. Es ist der professionellste Verein, in dem ich bislang gearbeitet habe. Es ist ein tolles Miteinander, sehr respektvoll. Nach den letzten fünf Jahren freue ich mich auf die neue Herausforderung, um unsere Ziele gemeinsam zu erreichen. Ich bin sehr froh, dass ich Teil dieser neuen Ära sein darf."red