Achtelfinale: Brose Bamberg trifft in der Champions League auf Banvit Bandirma

Der neunfache deutsche Meister Brose Bamberg trifft im Achtelfinale der Basketball-Champions-League auf den türkischen Vertreter Banvit Bandirma. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Mies (Schweiz). Das Team von Trainer Federico Perego spielt zunächst zu Hause (5./6. März), ehe es am 12./13. März in die rund 150.000 Einwohner große Hafenstadt Bandirma in die Türkei geht.

Brose Bamberg: Wiedersehen mit Ex-Coach Luca Banchi?

Sollten die Bamberger sich durchsetzen, könnte es im Viertelfinale ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Brose-Coach Luca Banchi (jetzt AEK Athen) geben. AEK Athen trifft im Achtelfinale auf den griechischen Rivalen PAOK Saloniki.

Banvit schloss die Vorrundengruppe A mit neun Siegen und fünf Niederlagen auf Platz 2 ab. In der türkischen Liga läuft es für die Mannschaft von Trainer Hakan Demir weniger gut. Mit sechs Siegen und zehn Siegen steht Bandirma nur auf Platz 11 und muss um die Play-off-Teilnahme bangen. Herausragender Akteur in der laufenden Saison ist der US-Center Jordan Morgan mit 14,4 Punkten und 6,9 Rebounds im Schnitt.

Alle Achtelfinal-Paarungen in der Übersicht:

Neptunas Klapeida – Hapoel Jerusalem

Promitheas Patras – Teneriffa

Nizhny Novgorod – Reyer Venedig

Giants Antwerpen – UCAM Murcia

Nanterre 92 – Besiktas Istanbul

Le Mans – Virtus Bologna

Brose Bamberg – Banvit Bandirma

Paok Saloniki – AEK Athen



