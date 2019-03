Champions-League: Brose Bamberg steht im Viertelfinale

Tyrese Rice hat Brose Bamberg ins Viertelfinale der Basketball-Champions-League geführt. Der Aufbauspieler ragte am Mittwochabend beim 88:85-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel bei Banvit Bandirma mit 32 Punkten heraus. Bereits das erste Duell hatten die Bamberger in eigener Halle gegen die Türken mit 81:79 knapp für sich entschieden. Der Pokalsieger trifft im Viertelfinale auf AEK Athen. Gegen den Titelverteidiger in diesem internationalen Wettbewerb bestreiten die Bamberger am 27. März das Hinspiel in eigener Halle, bevor es eine Woche später in der griechischen Hauptstadt um den Einzug ins Final Four geht.

Brose Bamberg im Champions-League-Viertelfinale

Die Bamberger erwischten in Bandirma einen Traumstart. Nach sechs Würfen ohne Fehlversuch und Dreiern von Augustine Rubit, Nikos Zisis und Tyrese Rice führten sie bereits nach viereinhalb Minuten zweistellig (17:7). Diesen Vorsprung verspielten sie allerdings bis zum Ende des ersten Viertels komplett. Zunächst hochkonzentriert, leisteten sich die Gäste fünf Ballverluste, was die Türken zu Punkten nach Schnellangriffen nutzten.

Im zweiten Abschnitt schafften es die Oberfranken, den Tempo-Basketball der Hausherren, die von ihren Fans frenetisch angefeuert wurden, zu unterbinden. Zwar gestatteten sie ihrem Gegner einige Offensivrebounds, dennoch rissen sie dank einer guten Verteidigung die Kontrolle über die Partie wieder an sich. Kurz vor der Pause führten die mannschaftsdienlich spielenden Gäste, die bis dahin schon zwölf Assists zu Buche stehen hatten, mit 46:35. Doch in der Schlussminute des zweiten Viertels verkürzte Gary Neal mit fünf Punkten in Folge auf 40:46 aus Sicht Bandirmas. Als einziger Spieler der Partie hatte zu diesem Zeitpunkt Rice (14) bereits zweistellig gepunktet.

Mit seinem dritten Dreier eröffnete Rice den dritten Abschnitt, doch Banvit BK konterte mit einem 7:0-Lauf zum 47:49. Die Gäste ließen sich aber nicht nervös machen, sondern behaupteten ihre Führung. Rice blieb der dominierende Akteur auf dem Feld. Der 31-Jährige sorgte dafür, dass die Bamberger mit einer 67:60-Führung in den Schlussdurchgang gingen.

Umstrittenes unsportliches Foul

Hier hatten sie das Geschehen zunächst weiter im Griff. Doch nach einem umstrittenen unsportlichen Foul von Nikos Zisis an Jordan Morgan viereinhalb Minuten vor Spielende drohte die Partie plötzlich zu kippen. Der Banvit-Center erzielte vier Punkte in Folge, und D. J. Shelton brachte Bandirma kurz später auf 72:75 heran. Auf Bamberger Seite leistete sich nun Rice einige Fehlwürfe, während bei den Türken Neal heiß lief.

Nach sieben Punkten des Ex-NBA-Spielers hintereinander stand es zwei Minuten vor Schluss 80:81, Morgan gelang mit einem Freiwurf gar der Ausgleich. Doch schafften es die Hausherren nicht, in Führung zu gehen.

In der spannenden Schlussphase behielten die Bamberger kühlen Kopf und hatten auch Glück bei einigen Schiedsrichterentscheidungen. In den letzten Sekunden war Banvit zu taktischen Fouls gezwungen, doch Rice und Ricky Hickman leisteten sich an der Freiwurflinie keine Fehlwürfe.

Die Statistik

Banvit BK Bandirma - Brose Bamberg 85:88

(23:23, 17:23, 20:21, 25:21)

Bandirma Morgan (23 Punkte), Neal (18/3 Dreier), Perez (12/2), Gecim (7/1), Shelton (7/1), Akyol (5), Atar (4), Öncel (4), Hazer (3), Ulusoy (2) Bamberg Rice (32/4), Rubit (14/1), Hickman (11), Harris (8), Heckmann (7), Alexander (6), Olinde (4), Zisis (3/1), Taylor (3/1), Schmidt, Stuckey SR Krejic (Slowenien), Baldini (Italien), Castillo (Spanien) Gesamtwurfquote Bandirma 44 Prozent (31 Treffer/70 Versuche), Bamberg 49 (26/53)

Dreierquote Bandirma 25 Prozent (7/28), Bamberg 33 (7/21) Freiwurfquote Bandirma 80 Prozent (16/20), Bamberg 94 (29/31) Rebounds Bandirma 37 (23 defensiv/14 offensiv), 29 Bamberg (25/4)

Ballgewinne/-verluste Bandirma 8/11 Bamberg 6/11 Assists Bandirma 16 / Bamberg 19 Fouls Bandirma 24 / Bamberg 22

Spieler des Spiels

Tyrese Rice zeigte wieder einmal seine Qualitäten als Anführer. Mit 32 Punkten, drei Rebounds und vier Assists war der Aufbauspieler der effektivste Bamberger. An der Freiwurflinie blieb er fehlerlos: acht Versuche, acht Treffer. Seine Feldwurfquote betrug 50 Prozent, wobei er jeweils zwölf Punkte aus Zweiern und Dreiern markierte.

