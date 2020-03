Brose Bamberg: Spiel gegen Bonn ohne Zuschauer

Der Krisenstab "Coronavirus" von Stadt und Landkreis Bamberg hat das Bundesliga-Heimspiel der Bamberger Brose-Basketballer nur vor leeren Rängen genehmigt. Dies teilte Brose-Mediendirektor Thorsten Vogt auf Nachfrage mit. Ob das Spiel am Sonntag (18 Uhr) gegen Bonn stattfindet, ist aber noch offen. Am Donnerstagmittag tagen in Stuttgart die Vertreter der Liga und der Vereine. Dort wird über die Lage, die Szenarien und Optionen für den weiteren Verlauf der Saison und die Konsequenzen beraten.

Das Play-off-Spiel der dritten Liga ProB des Brose-Farmteams Baunach Young Pikes am Samstagabend, 20.30 Uhr, in Strullendorf gegen den VfL Bochum findet dagegen mit Publikum statt. Zur Veranstaltung werden weniger als 500 Fans erwartet. "Die Gemeinde Strullendorf hat das Spiel genehmigt", so Vogt. us