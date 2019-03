Bamberg vor 1 Stunde

Basketball

Brose Bamberg ist auf Revanche aus

Das peinliche 65:87 im Heimspiel gegen Rasta Vechta ist dem Brose-Team noch schmerzhaft in Erinnerung. Im zweiten Duell will es den Spieß umdrehen und den starken Aufsteiger in der Bundesliga-Tabelle überholen.