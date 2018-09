Brose Bamberg in Caorle auf Rang 3

Brose Bamberg hat beim international besetzten Vorbereitungsturnier im italienischen Caorle den dritten Platz belegt. Nach der 88:92-Niederlage am Samstag gegen den Zweitligisten De'Longhi Treviso setzte sich der neunmalige deutsche Basketball-Meister am Sonntag im Spiel um Platz 3 gegen den italienischen Titelträger des Jahres 2017, Reyer Venedig, klar mit 78:64 durch. Das Finale zwischen Treviso und dem russischen Erstligisten Awtodor Saratow war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Wie schon beim Turnier in Bayreuth musste Brose-Coach Ainars Bagatskis in Caorle auf den bei der serbischen Nationalmannschaft weilenden Stevan Jelovac und die sich im Aufbautraining befindenden Bryce Taylor und William McDowell-White verzichten. Center Cliff Alexander fiel gegen De'Longhi Treviso aufs Handgelenk und wurde am Sonntag daher geschont.

Treviso trifft 13 Dreier

Auch der blendend aufgelegte Tyrese Rice konnte am Samstag gegen den italienischen Zweitligisten die erste Niederlage der Bamberger in der Vorbereitung auf die neue Saison nicht verhindern. Seine 26 Punkten reichten nicht, da Treviso vor allem von jenseits der Dreierlinie (13 Treffer) nicht zu stoppen war.

Auch gegen Venedig hatten die Bamberger zunächst Probleme gegen die gegnerischen Dreierschützen. Erst ab dem zweiten Viertel standen sie enger am Gegner. Zur Pause stand es 40:38. Mitte des dritten Viertels brachte Rice seine Mannschaft erstmals zweistellig nach vorne (51:41). Vor allem das Umschaltspiel klappte in dieser Phase gut. Venedig schaffte es bis zur Schlusssirene nicht mehr, den Rückstand zu verkürzen, so dass Brose klar mit 78:64 die Oberhand behielt.

Testspiel am Dienstag

Die Bamberger Mannschaft bleibt für ein Kurztrainingslager noch drei weitere Tage im italienischen Küstenort. Neben zwei Trainingseinheiten steht am Dienstag noch ein Testspiel gegen GSA Udine auf dem Programm. red Brose Bamberg: Rice (26 Punkte gegen Treviso/15 gegen Venedig), Harris (12/12), Alexander (12/-), Zisis (2/7), Rubit (9/3), Heckmann (8/4), Kulboka (7/5), Stuckey (5/10), Olinde (5/9), Kratzer (0/4), Schmidt (2/7), Bruhnke (-/2)