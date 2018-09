Brose Bamberg gewinnt auch das zweite Testspiel

Drei Tage nach dem 88:80-Erfolg gegen den Zweitligisten MLP Academics Heidelberg haben die Basketballer von Brose Bamberg auch ihr zweites Vorbereitungsspiel gewonnen. Am Sonntagabend bezwang der neunfache deutsche Meister in der Brose-Arena den Bundesligarivalen Science City Jena klar mit 89:60 (43:27).

Beste Werfer im Team des neuen Trainers Ainars Bagatskis waren Tyrese Rice (13 Punkte), Arnoldas Kulboka (12), Elias Harris und Cliff Alexander (beide je zehn). Die Partie gegen den Tabellen-13. der Vorsaison fand ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch für das dritte Testspiel am Mittwoch gegen die Baskets Swans Gmunden aus Österreich sind keine Fans zugelassen. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert sich das neuformierte Bamberger Team am Wochenende beim zweitägigen Turnier in Bayreuth.

Gegen die nicht in Bestbesetzung angetretenen Gäste aus Jena lagen die Brose-Basketballer nach dem ersten Viertel mit vier Punkten vorne (20:16). Anschließend spielten sie sowohl im Angriff als auch in der Abwehr intensiver und bauten ihre Führung aus. Bagatskis gab wie schon gegen die Heidelberger den Nachwuchsspielern Kristian Kullamäe und Marvin Heckel erneut viel Einsatzzeit. Dagegen wurde der Rekonvaleszent Bryce Taylor abermals geschont. red Brose Bamberg: Rice (13), Kulboka (12), Alexander (10), Harris (10), Zisis (8), Rubit (8), Kratzer (7), Heckmann (7), Kullamäe (5), Olinde (4), Jelovac (3), Stuckey (2)