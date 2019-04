Brose Bamberg: Generalprobe beim Meister

Bologna im Sinn, die Bayern vor der Brust: Drei Tage vor dem Halbfinalspiel im Final Four der Champions League gegen den italienischen Traditionsklub haben die Basketballer von Brose Bamberg am Dienstag noch ein schwieriges Spiel in der Bundesliga zu bestreiten. Am Dienstag (20.30 Uhr) treten sie beim Tabellenführer FC Bayern München an.

Da Platz 5 nach der Hauptrunde für die Bamberger so gut wie feststeht, könnten sie Kräfte schonen für den zweiten Saisonhöhepunkt am Wochenende für Antwerpen. Dem widerspricht aber Patrick Heckmann vehement. "Das ist jetzt genau der richtige Gegner. Da können wir sehen, wo wir stehen", meint der Flügelspieler vor dem Prestigeduell mit den Bayern, die sich mit einem Heimsieg bereits am 31. Spieltag die Hauptrunden-"Meisterschaft" sichern können.

Die Münchner haben seit ihrem Aus in der Euroleague kein Spiel mehr verloren und sind mit acht Siegen am Stück derzeit das heißeste Team in der Bundesliga. Am Sonntag stellten sie ihre Stärke mit dem 85:75-Sieg im Spitzenspiel bei Alba Berlin unter Beweis. Das Team von Trainer Dejan Radonjic hatte im letzten Viertel, das es mit 29:14 klar für sich entschied, die größeren Kraftreserven. Derrick Williams und Danilo Barthel steuerten jeweils 15 Punkte zum Erfolg bei, Aufbauspieler Stefan Jovic glänzte mit elf Assists. "Ich hoffe, dass wir nach dem schweren Spiel wieder unsere Energie finden", sagt Bayern-Kapitän Barthel vor der zweiten Partie binnen 48 Stunden. Bereits nach Berlin sei das Team nach kräftezehrenden Trainingseinheiten mit "schweren Beinen" gefahren.

Zwar hatten die Bamberger nach ihrem hart erkämpften 93:88-Erfolg gegen die Löwen Braunschweig am Freitagabend zwei Tage mehr Zeit zur Regeneration, dennoch gehen sie als Außenseiter in die Begegnung im Audi-Dome. Sechs der vergangenen sieben Duelle gingen an den FC Bayern, der auch das Hinspiel in Bamberg gewann. Beim 80:75 im letzten Spiel des Jahres 2018 war Nihad Djedovic mit 15 Punkten bester Werfer der Münchner.

Der 29 Jahre alte Bosnier mit deutschem Pass spielt seine stärkste Saison in der Bundesliga und ist zusammen mit Barthel (beide je 12,2 Zähler im Schnitt pro Partie) korbgefährlichster Bayern-Akteur. Zweistellig punkten zudem Williams (12,1) und Vladimir Lucic (10,2). Die ehemaligen Bamberger Maodo Lo (7,3) und Leon Radosevic (5,9) sind fester Bestandteil der Rotation des Meisters. "Die Münchner sind das beste Team der Liga, ausgeglichen besetzt, jeder kann punkten. Wir konzentrieren uns nur auf dieses Spiel. Wir fahren hin, geben unser Bestes und sehen nach der Partie, was auf der Anzeigetafel steht", sagt Brose-Trainer Federico Perego. Der gegen Braunschweig wegen Schiedsrichterbeleidigung gesperrte Italiener darf sein Team bei der Generalprobe vor dem Final Four wieder betreuen.

Von München nach Antwerpen

Bereits am Mittwochvormittag machen sich die Bamberger auf den Weg nach Antwerpen. Von München fliegen sie nach Brüssel, dort geht es mit dem Bus weiter in die belgische Hafenstadt, in der sie nach dem Pokalsieg den zweiten Titel der Saison anstreben.