Brose Bamberg: Debüt von Crawford in Berlin

18 Tage Pause hatten die Basketballer von Brose Bamberg seit ihrem hart erkämpften 77:66-Heimsieg über die Hamburg Towers am 11. Februar. Alba Berlin gewann in dieser Zeit zum zehnten Mal den Pokalwettbewerb und bestritt in der Euroleague zwei Spiele - zuletzt am Donnerstagabend (86:99 gegen Anadolu Efes Istanbul). Zwar ausgeruhter, aber dennoch als klarer Außenseiter treten die Bamberger, Cupsieger des Jahres 2019, am 21. Bundesliga-Spieltag am Sonntag (15 Uhr/Sport1 live) in der Arena am Ostbahnhof bei ihrem Nachfolger an.

Es ist bereits das dritte Duell beider Teams in dieser Saison. In den beiden bisherigen Spielen in Bamberg behielten jeweils die Berliner die Oberhand - einmal knapp (78:74 im Bundesliga-Hinspiel), einmal klar (82:66 im Pokal-Halbfinale Ende Januar). "Wir haben im letzten Aufeinandertreffen gesehen, dass drei, vier schlechte Minuten unserseits genügen, damit die Berliner uneinholbar davonziehen. Wir müssen ihr schnelles Umschaltspiel stoppen. Da sind sie am gefährlichsten. Alles in allem müssen wir versuchen, weitestgehend unser Spiel zu spielen, auch wenn sie einmal in einen Lauf kommen", meint Brose-Coach Roel Moors vor dem Duell des gastgebenden Tabellendritten (26:8 Punkte) mit dem Siebten (22:16).

Die Berliner hielten am Donnerstag mit dem Euroleague-Tabellenführer aus Istanbul vor der Pause mit, leisteten sich aber im dritten Viertel (18:29) eine Schwächephase, in der die Türken entscheidend davonzogen. Beste Werfer von Alba waren Martin Hermannsson (19 Punkte), Rokas Giedraitis (17), Marcus Eriksson (14) und Niels Giffey (13).

Dem Hauptstadtklub fehlten mit Peyton Siva, Johannes Thiemann, Makai Mason, Tim Schneider und Stefan Peno gleich fünf Spieler. Siva (Ellenbogenoperation), Mason (Sprunggelenksverletzung), Schneider (Bandscheibenvorfall) und Peno (Kreuzbandriss) werden Coach Aito Reneses auch am Sonntag nicht zur Verfügung stehen. Moors muss auf den an der Achillessehne operierten Bryce Taylor verzichten.

Dafür steht Jordan Crawford vor seinem Debüt. Da der US-Amerikaner der siebte Ausländer im Brose-Kader ist, muss ein anderer Importspieler aufgrund der 6+6-Regel pausieren. Wer das sein wird, wollte Moors am Freitag nicht verraten.