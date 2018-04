Breitengüßbach trifft die wichtigen Würfe

Der TSV Tröster Breitengüßbach hat das Nachbarduell in der Basketball-Regionalliga gegen den TTL Basketball Bamberg vor knapp 250 Zuschauern in der heimischen Hans-Jung-Halle klar mit 80:63 für sich entschieden. Dadurch bleibt der TSV Fünfter in der Tabelle, hat aber, bedingt durch die Vilsbiburger Niederlage, nur noch einen Sieg Rückstand auf den dritten Tabellenplatz. Für den TTL Bamberg ist aufgrund der gezeigten kämpferischen Leistung der Klassenerhalt auf jeden Fall noch möglich. Dann würde es auch in der kommenden Saison ein Derby in der Regionalliga geben.



TTL nimmt den Kampf an

Die Bamberger, die mitten im Abstiegskampf stecken, brauchen Siege, um in der Liga zu bleiben. Die Gäste waren voll fokussiert und nahmen den Kampf an. Sie erspielten sich in der - trotz des hervorragenden Wetters - gut besuchten Hans-Jung-Halle durch eine aggressive Verteidigung und einige Schnellangriffe eine 11:5-Führung. TSV-Coach Ulf Schabacker musste in der darauffolgenden Auszeit lauter werden, um seine Männer aufzuwecken. Die Ansprache zeigte ihre Wirkung. Engel mit einem Dreier und Wagner am Brett glichen zwei Minuten später aus. Viele Fouls und dementsprechend viele Freiwürfe prägten das erste Viertel in den Schlussminuten. Timo Dippold sorgte per Korbleger mit der Schlusssirene für die 22:19-Führung der Gastgeber.



Schnelles Passspiel

Zu Beginn des zweiten Abschnitts konnten sich die favorisierten "Gelb-Schwarzen" etwas absetzen und erspielten sich durch schnelles Passspiel offene Würfe am Brett und an der Dreierlinie, die Land und Dirk Dippold im Gästekorb versenkten (28:19). Erst nach drei Minuten gelangen dem TTL die ersten Punkte in diesem Viertel. Im Anschluss wurde bei beiden Mannschaften die Intensität in der Verteidigung höher. Breitengüßbach blieb fast fünf Minuten ohne Punkt. Doch die Bamberger konnten daraus nur bedingt Kapital schlagen, da sie selbst große Mühe hatten, den Korb zu treffen. Zwei Minuten vor der Halbzeit stand es 30:27 für den TSV Tröster. Dieser Vorsprung wurde von Wagner und Jörg Dippold bis zur Pausensirene auf 35:30 ausgebaut.

Im dritten Viertel bot sich das gleiche Bild wie zu Beginn des Spiels. Bamberg war deutlich wacher als der heimische TSV und kam durch Loch, Chris Dippold und Michi Lachmann Punkt für Punkt heran. In der 25. Min. gingen die Gäste durch Lachmann sogar in Führung. Dieser Führungswechsel war wie ein "Hallo-Wach-Signal" für die Tröster-Truppe. Auf einmal spielte sie wieder deutlich besser, traf klügere Entscheidungen und brachte den Ball öfter zum freien Mann ans Brett oder an die Dreierlinie. So erspielten sich die Hausherren durch Land, Wagner und einen Dreier von Engel eine 48:40-Führung. Zwei erfolgreiche Dreier von Jefferson und Chris Dippold brachten den TTL bis zum Viertelende wieder in Schlagdistanz (56:51).

Im Schlussabschnitt versuchten die Gäste noch einmal alles, um den so wichtigen Sieg im Abstiegskampf einzufahren. Doch Breitengüßbach traf die wichtigen Würfe. Dadurch ging der TSV in der 32. Min. erstmals zweistellig in Führung. Von diesem Rückstand sollte sich der TTL nicht mehr erholen. Der TSV hatte mehr Kraft und baute den Vorsprung in der Folge aus. Den Schlusspunkt aus Sicht der Güßbacher setzten Lorber und Will per Dreier. Sie sorgten für den 80:63-Endstand. fd

TSV Tröster Breitengüßbach: Land (18), Engel (15/5 Dreier), Wagner (9), D. Dippold (8/2), J. Dippold (7), T. Dippold (7/1), Lorber (6/2), Heide (5), Will (3/1), Klaus (2) / TTL Basketball Bamberg: Jefferson (13/1), Dippold (8/1), Eisenhardt (8), Lachmann (8), Hubatschek (7), Land (7/1), Ulshöfer (5), Reichmann (4), Loch (3/1), Duckarm