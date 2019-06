Böhnlein Sports hat Lust auf mehr

Mit Podesträngen beim Team- sowie beim Landesligarennen über die Sprintdistanz machte Böhnlein Sports Bamberg am Wochenende in Forchheim auf sich aufmerksam.

Der Mannschaftswettkampf der Landesliga Nord gehörte wieder zum Rahmenwettbewerb des StadtTriathlon in Forchheim. Der Wettkampf teilte sich in einen Swim & Run und einen Bike & Run am Mittag auf.

Für Böhnlein Sports gingen Simon Ochmann, Martin Falk, Christian Schwab und Mike Büttner an den Start. Aufgrund der Ligatabelle wurden die Bamberger als drittes Team in das Becken geschickt. Mit 30 Sekunden Abstand nach vorn und hinten hat es oberste Priorität, den schwächsten Schwimmer so schnell wie möglich über die 600m zu bringen. Überraschenderweise gelang dies den Bambergern recht gut, mit flottem Wechsel und einer starken Laufleistung auf der 2,5 Kilometer langen Laufstrecke finishten die Vier in 19:47 Minuten souverän auf dem dritten Platz.

Nachmittags stand der zweite Teil auf dem Programm. Gestartet wurde auf dem Rad in den Abständen der Zeiten vom Vormittag. Ab diesem Moment war es nur noch notwendig, drei Teammitglieder zeitgleich über die Strecke zu bekommen. Dennoch machten die Athleten von Böhnlein Sports auf dem Rad gemeinsame Sache, um durch häufige Wechsel das Tempo hochzuhalten. Es war allerdings schnell klar, dass nach vorn nichts mehr zu holen war, so galt es, den Vorsprung nach hinten zu sichern. Dieser schwand bis zur Wechselzone merklich, so ging das Quartett nur knapp vor Neumarkt auf die letzten 2,5 Kilometer.

Hier musste Büttner dem hohen Tempo Tribut zollen. Aber die verbleibenden Drei mobilisierten die letzten Kräfte und retteten den dritten Platz nach 1:00:04 Stunden ins Ziel.

Nachdem man wenige Wochen zuvor beim ersten Rennen in Weiden erfolgreich sein Landesliga-Debut gab, sind die Jungs von Böhnlein Sports mit diesem Podiumsrang endgültig auf den Geschmack gekommen und werden mit breiter Brust zu den nächsten beiden Rennen in Hof und Kitzingen anreisen.

Bei der offenen Wertung über die Sprintdistanz (500m /19 km / 5km) konnte sich der Verein zudem mit Rang 2 durch Matthias Türk auszeichnen. Mit einer Zeit von 57:45 Minuten war er in allen drei Disziplinen bei den Schnellsten dabei. Bemerkenswert ist, dass mit Thomas Scholz ein zweiter Böhnlein-Sports- Athlet in die Top 10 lief. Der Laufspezialist ist in der Auftaktdisziplin noch unter seinen Erwartungen geblieben, drehte im Laufe des Rennens auf und kämpfte sich nach vorn.

Auch "Youngster" Fabian Günther war mit seiner Leistung zufrieden und finishte für den neuen Bamberger Verein als 21. in 1:05:00 Stunden. Alexander Geus hat es noch länger in der Hitze ausgehalten und rundet das erfolgreiche Ergebnis mit einer Zeit von 1:17:00 Stunden ab. red