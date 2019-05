Bamberg vor 21 Stunden

Basketball

BBL-Pokal-Auslosung: Titelverteidiger Brose Bamberg muss gegen Gießen 46ers ran

In der ersten Runde des BBL-Pokals der neuen Saison trifft Brose Bamberg auf die Gießen 46ers. Das ergab die Auslosung am Mittwoch. Der amtierende deutsche Meister Bayern München muss gegen die Telekom Baskets Bonn an.