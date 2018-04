Bayernliga: Don Bosco Bamberg erledigt die Pflichtaufgabe

Aufatmen in Wildensorg: Die DJK Don Bosco Bamberg hat am Dienstagabend das Nachholspiel in der Fußball-Bayernliga Nord beim Tabellenletzten FC Amberg mit 3:1 (1:0) gewonnen. Martin Körner, Azizou Zoumbare und Daniel Schäffler erzielten die Tore für die Bamberger.



FC Amberg -

DJK Don Bosco Bamberg 1:3

Unter allen Umständen musste die DJK Don Bosco Bamberg dieses Spiel beim Schlusslicht gewinnen und dieses Vorhaben setzten die Oberfranken dann auch um - wenn auch ohne Glanz und Gloria. Was unter dem Strich zählt sind die drei Punkte, mehr nicht. Bamberg war spielerisch das bessere Team. Es dauerte bis zur 25. Minute, ehe die DJK in Führung ging. Ein Chipball über die Abwehr hinweg nahm Martin Körner mit, der die Kugel aus halblinker Position in die lange Ecke zum 1:0 für die Gäste setzte.



Zoumbare sorgt für Sicherheit

Im zweiten Abschnitt fiel gleich nach Wiederbeginn der wichtige zweite Treffer. Nach einem Querpass von Johannes Rosiwal stand in der Mitte Azizou Zoumbare goldrichtig und beförderte den Ball zum 2:0 ins Netz (48.). Als Calvin Sengül per Steilpass auf die Reise geschickt werden sollte, verhinderte das Fabian Helleder mit einem Foulspiel: Als letzter Mann und sah er dafür folgerichtig die Rote Karte (60.). Aber Amberg steckte auch in Unterzahl nicht auf. Nach einem Einwurf verlängerte Nicolas Wunder den Ball, der ihm über den Scheitel rutschte, für den eigenen, verdutzten Torhüter Julian Glos ins kurze Eck zum 1:2-Anschlusstreffer für die Amberger (76.). Laut FCA-Trainer Lutz Ernemann war die Partie zu diesem Zeitpunkt aber schon gelaufen: "Das 0:2 war dann schon ein Nackenschlag, da waren wir moralisch tot. Mit dem Platzverweis war die Partie dann entschieden."



DJK-Defensive steht sicher

Die versuchten nun in Unterzahl Druck auszuüben, aber die DJK-Abwehr stand sicher, ließ nichts mehr zu. Vielmehr schlossen die Mannen von Trainer Mario Bail einen Konter zum entscheidenden 3:1 ab. Sengül brachte den Ball von außen vor das Tor und da war Daniel Schäffler zur Stelle, der einschob (85.).

Damit stand der eingeplante Dreier der Kicker aus dem Stadtteil Wildensorg fest. Trainer Mario Bail sagte im Anschluss an die Partie: "Wir wissen diesen Erfolg richtig einzuordnen. Es war eine Pflichtaufgabe, in Amberg zu gewinnen, die wir gelöst haben. Wir hatten mehr Spielanteile, mehr und bessere Chancen und daher ist unser Sieg auch verdient."



Direkter Klassenerhalt ist das Ziel

Für den FC Amberg war es das wohl mit dem direkten Klassenerhalt. Die Bamberger wollen am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers II nachlegen, um den aktuell letzten, rettenden Platz in der Tabelle der Fußball-Bayernliga Nord zu verteidigen. dme

FC Amberg: Bleisteiner - Tischler, Helleder, Fischer, Keilholz, Florek (68. Sperlich), Spieß (46. Hüttner), Haller (20. Ram), Fruth, Schulik, Popp / DJK Don Bosco Bamberg: Glos - Niersberger, Strobler, Kettler, Esparza, Schäffler, Wunder, Rosiwal, Fischer (89. Hoffmann), Körner (46. Sengül), Zoumbare (79. Allgaier) / SR: Gitopoulos (München) / Zuschauer: 150 / Tore: 0:1 Körner (25.), 0:2 Zoumbare (48.), 1:2 Wunder (76. Eigentor), 1:3 Schäffler (85.) / Rote Karte: Helleder (60., Notbremse) / - / Gelb-Rote Karte: Popp (87., wiederholtes Foulspiel) / -