Bayerische Elite zu Gast in Kemmern

Zum zweiten Mal nach 2017 richtet der SC Kemmern an diesem Sonntag die bayerischen Crosslauf-Meisterschaften aus. Das Organisationsteam um Klaus Geuß wird alles tun, um den Sportlern aus ganz Bayern optimale Verhältnisse für die ersten bayerischen Meisterschaften im Freien in diesem Jahr zu bieten. 635 Teilnehmer aus 113 Vereinen haben ihre Meldungen abgegeben, darunter befinden sich auch 271 Altersklassensportler. Dies bedeutet einen Melderekord im neuen Jahrtausend für bayerische Cross-Titelkämpfe.

Nach zwei Vorläufen (Teilnahme ohne Startpass möglich) werden in acht Läufen 30 bayerische Einzeltitel und die besten Teams in den verschiedenen Altersklassen ermittelt.

Erster Lauf um 11 Uhr

Das Meisterschaftsprogramm beginnt um 11 Uhr mit dem Lauf der Altersklassen der Frauen über 6250 Meter. Hier nehmen mehr als 70 Sportlerinnen teil. Unter ihnen die mehrfache deutsche und bayerische Meisterin Sibylle Vogler (SC Kemmern), die sich mit der "jüngeren" Konkurrenz aus der W70 auseinandersetzen muss. Im Anschluss gehen die männlichen Altersklassenläufer (M50 bis M75) an den Start. In diesem Lauf ist mit dem mehrfachen deutschen Meister Walter Albert aus Ingolstadt ein 80-jähriger Athlet am Start, der in der M75 seinen Konkurrenten das Siegen schwer machen möchte.

Viel Spannung verspricht der Lauf der Frauen und Männer über die Mittelstrecke (5000 Meter), der um 14.30 Uhr gestartet wird. Hier zählen Tim Cherif Ramdane (Regensburg), seine Vereinskameraden Maximilian Zeus und Keyan Hatami sowie der mehrmalige deutsche Meister Tobias Gröbl (Zusam) und die "Neu-Höchstadter" Martin und Bernhard Weinländer zum engeren Favoritenkreis.

Im Elitefeld der Frauen finden sich mit Sandra Haderlein und Anke Friedl zwei starke Athletinnen des SC Kemmern, denen es zuzutrauen ist, sich weit vorne zu platzieren. Die Medaillen werden wahrscheinlich Brenda Kebeya (LG Bamberg), Susanne Schreindl (LG Passau), Triathletin Sophia Saller (Quelle Fürth) und Regina Högl (LG Region Landshut) unter sich ausmachen.

Die "Königsdisziplin" wird auch in diesem Jahr die Langstrecke der Männer über sieben Runden bzw. 8750 Meter sein. Mitku Seboka (Quelle Fürth) und dem ehemaligen deutschen Marathonmeister Tobias Schreindl werden die größten Chancen eingeräumt. Nicht zu unterschätzen sind Zacharias Wedel (Quelle Fürth) und Addisu Tulu Wodajo (TV Coburg) im Feld der schnellsten bayerischen Athleten. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.maintal-cross.de. klg

Der Zeitplan

9.45 Uhr Schülerlauf W8/M8 - W/M13, ca. 1250 m 10 Uhr offener Lauf Männer und Frauen U16/U18/U20/Männer/Frauen/Senioren, 5000 m 11 Uhr Altersklassen W35 bis W70, ca. 6250 m 11.50 Uhr Altersklassen M50 bis M75, ca. 6250 m 12.40 Uhr Altersklassen M35/M40/ M45), ca. 7500 m 13.20 Uhr weibliche und männliche Jugend U16

(W15/M15, W14/M14), ca. 2500 m 13.40 Uhr Juniorinnen (WU23), U18 und U20 weiblich, ca. 3750 m 14.05 Uhr Junioren MU23,U18 und U20 männlich, ca. 3750 m 14.30 Uhr Frauen und Männer Mittelstrecke, 5000 m 15 Uhr Männer-Langstrecke, ca. 8750 m