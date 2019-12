Baunachern gelingt die Revanche

Nach einer erheblichen Leistungssteigerung besiegten die Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProB die TSV Oberhaching Tropics überaus deutlich mit 103:79. Dass sich die Heimmannschaft eine Woche nach der Niederlage in Oberhaching einiges vorgenommen hatte, konnte man von Anfang an sehen, denn sie ging aggressiv und konzentriert in die Begegnung.

Ende des ersten Viertels führten die Young Pikes mit 24:15, da sie in der Abwehr gegen den im Hinspiel überragenden Wohlers sehr gut verteidigten und ihn nicht ins Spiel kommen ließen. Auch im zweiten Abschnitt hielten die Gastgeber das Tempo hoch und bauten mit einer hohen Trefferquote von 50 Prozent von der Dreierlinie (7 Treffer bei 14 Versuchen) sowie einer geringen Anzahl von Ballverlusten (2) den Vorsprung weiter aus. Zur Pause leuchtete ein klarer 49:32-Zwischenstand von der Anzeigetafel.

Doch so einfach wollten sich die Oberbayern nicht geschlagen geben und kamen mit einer verbesserten Einstellung aus der Kabine. Eine frühe Auszeit von Coach Mario Dugandzic brachte aber wieder Ordnung in das Spiel, so dass die Tropics bis zum Ende des dritten Viertels (68:56) nicht weiter verkürzen konnten.

Obwohl Omari Knox bei seinem Debüt für Oberhaching schwer unter Kontrolle zu bringen war, bauten die Baunacher ihren Vorsprung im letzten Abschnitt Stück für Stück weiter aus. Moritz Plescher und Leon Bulic antworteten ebenfalls aus der Distanz (insgesamt am Ende 52 Prozent Dreier), und Kapitän Marvin Heckel zog nun immer wieder kraftvoll zum Korb. Nicholas Tischler, der zuletzt gefehlt hatte, dominierte beim Rebound (8), Elias Baggette dirigierte souverän das Angriffsspiel und verteilte zehn Assists. Beim Stand von 85:64 (35. Minute) war die Entscheidung gefallen. Doch die Baunacher wollten auch den direkten Vergleich für sich entscheiden (das Hinspiel war mit zwölf Punkten verloren worden), was deutlich gelang. Miles Osei besorgte mit einem Freiwurftreffer sogar den 100. Punkt und sorgte für eine gelöste Stimmung bei der Mannschaft und den 350 begeisterten Zuschauern.

Auch Coach Dugandzic war angetan: "Das war eine tolle Reaktion auf die Niederlage in Oberhaching. Wir haben vieles wirklich gut gelöst, das war schon ein ordentliches Niveau: Der Ball wurde sehr gut bewegt, wir haben auch gut verteidigt und entsprechend dann auch in dieser Deutlichkeit gewonnen. Nichtsdestotrotz wollen wir vor Weihnachten gut finishen und uns gleich auf Hanau fokussieren, um gut in die Pause über die Feiertage zu kommen."red Baunach Young Pikes: Seric ( 21 Punkte/3 Dreier), Heckel (20), Plescher (16/5), N. Tischler (12), Keppeler (11/2), Baggette (9/1), Bulic (8/2), Saffer (4), Osei (2), Edwardsson / TSV Oberhaching: Hedley (19), Knox (16/4), Zeis (13/3), Würmseher (9/3), Kögler (8), Kleber (6/1), Grujic (4), Wohlers (4)