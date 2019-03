Baunacher wehren sich nach der Pause

Obwohl die Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProA als Absteiger feststehen, zeigten sie beim Tabellenachten, den PS Karlsruhe Lions, eine noch ordentliche Leistung. Dennoch mussten sie mit 61:80 (31:48) eine klare Niederlage einstecken.

Einen schleppenden Beginn beider Mannschaften sahen die über 1000 Zuschauer in der Europahalle, denn es dauerte fast drei Minuten, bevor Orlando Parker für die Gastgeber, die unbedingt gewinnen mussten, um die Play-offs zu erreichen, die ersten Punkte erzielte. Parker und der Distanzschütze Devonte Lacy sorgten mit 14 bzw. sieben Punkten praktisch im Alleingang dafür, dass die Lions nach dem ersten Viertel mit 25:15 vorne lagen, wobei der erneut zuverlässige Adam Pechacek (7) fast die Hälfte der Baunacher Punkte erzielt hatte.

Nach 15 Minuten sah es für die jungen Gäste rabenschwarz aus, denn Karlsruhe war nach einem Dreier von Embo auf 40:19 davongezogen. "Wir sind mit zu wenig Energie ins Spiel gestartet. Deshalb haben wir auch viele Dreier gefangen und gegen den Druck der Karlsruher viele Bälle weggeschmissen", legte Coach Mario Dugandzic den Finger in die Wunde. Dann aber fingen sich seine Jungs, zumal nun auch der Play-off-Kandidat schwächelte. Nach zwei Dreiern von Mateo Seric und Marvin Heckel war beim Halbzeitstand von 31:48 zumindest ein Aufwärtstrend erkennbar.

Ein unsportliches Foul nutzte Kristian Kullamäe zu fünf Punkten in Folge aus, und plötzlich rochen die Baunacher beim Stand von 42:55 wieder Lunte. Im Schlussviertel gelang es Pechacek mit einem Halbdistanzwurf von der Seite den Rückstand auf 52:61 (33.) zu verkürzen, und jetzt schien noch einmal alles möglich. Aber nachdem die Baunacher einige Chancen nicht nutzten, war es erneut Parker, der mit einem Dreier zum 70:56 (36.) die Nerven der Gastgeber beruhigte. Nachdem der überragende Spieler der Partie mit weiteren vier Punkten das 76:58 besorgte, war die Begegnung zwei Minuten vor dem Ende entschieden.

Trotzdem war Dugandzic mit der zweiten Hälfte zufrieden: "Da waren wir besser organisiert und konnten sogar einstellig verkürzen. Am Ende werden auf ProA-Niveau alle Fehler direkt bestraft. Mich freut es aber für die Jungs, dass sie sich in der Halbzeit nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft haben."

Wenn die Baunacher am nächsten Samstag (19 Uhr) gegen die Artland Dragons gleich von Anfang an diese Einstellung zeigen, dann könnte vielleicht doch noch ein Sieg in dieser verkorksten ProA-Saison herausspringen.red Baunach Young Pikes: Pechacek (25 Punkte/1 Dreier), Kullamäe (15/1), Seric (7/1), Drell (7/1), Heckel (5/1), Keppeler (2), Baggette, N. Tischler, Edwardsson, B. Tischler / Karlsruhe Lions: Parker (33/3), Lacy (17/3), Ross (9), Kamdem (6), Johnson (5), Nyama (5), Embo (3/1), Tate (2 / Zuschauer: 1010