Baunacher verlieren trotz Energieleistung

Eine knappe 72:80- Niederlage mussten die stark ersatzgeschwächten Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProB beim FC Bayern München II vor 100 Zuschauern hinnehmen. Dennoch ist für die Baunacher weiterhin das Erreichen der Play-offs möglich.

Die Gäste, bei denen neben den schon länger verletzten Leon Bulic, Felix Edwardsson und Brandon Tischler auch Mateo Seric (Einsatz bei Brose Bamberg) fehlte, mussten vor dem Spiel zudem noch die Hiobsbotschaft verkraften, dass Elias Baggette nicht spielen konnte, da er beim NBBL-Spiel umgeknickt war. Die Anfangsphase war auf beiden Seiten von zahlreichen Fehlern und wenigen Punkten geprägt. Daniel Keppeler, der neun der ersten zehn Baunacher Punkte erzielt hatte, hielt sein Team im Spiel (12:10). Allerdings musste er zu diesem Zeitpunkt mit seinem dritten Foul ausgewechselt werden, so dass die Bayern nach dem ersten Viertel mit 20:12 in Führung lagen. Erfreulich war, dass Neuzugang Johannes Mavridis, der aus Stahnsdorf zu den Young Pikes gewechselt war, bei seinem ersten Einsatz für Baunach gleich punktete .

Im zweiten Abschnitt fanden die Gäste dann etwas besser ihren Rhythmus und konnten bis zur 15. Minute auf 28:24 verkürzen. Da sie aber bis zur 20. Minute eine Wurfquote von 29 Prozent aus dem Feld zu verzeichnen hatten, gelang es den Münchnern zur Pause wieder auf 37:29 davonzuziehen. Nach dem Wechsel gingen die Bayern bis zur 24. Minute erstmals zweistellig (46:35) in Führung. Zwar versuchten die Baunacher sich mit allen Mitteln zu wehren, da sie aber weiterhin über keine gute Wurfquote verfügten, gingen sie mit einem 46:61-Rückstand in das letzte Viertel.

Nun stemmten sich die Oberfranken noch einmal mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und starteten eine nicht für möglich gehaltene Aufholjagd. Nach einem Dreier von Nicholas Tischler und zahlreichen offensiven Rebounds von Jekabs Beck war es Kapitän Marvin Heckel, der in der 38. Minute mit einem weiteren Dreier zum 70:70 ausglich. Doch nun waren die Baunacher in dieser fast zwei Stunden dauernden Partie mit ihren Kräften endgültig am Ende und konnten die Niederlage nicht mehr verhindern, jedoch zumindest den direkten Vergleich (plus 13 aus dem Hinspiel) für sich entscheiden. Coach Dugandzic analysierte: "Ein Riesenlob an meine Jungs, die aktuell noch gesund sind und die Stellung halten. Mehr können wir von ihnen in solch einer Phase der Saison nicht verlangen. Die Köpfe werden wir sicherlich nicht hängen lassen." Am nächsten Wochenende pausieren die Baunacher, da das Spiel gegen die Orange-Academy aus Ulm auf den 22. Februar verlegt wurde. red Bayern München II: Knauf (14 Punkte), Frankl-Maus (12/3 Dreier), Düh (10), Schmitz (9/1), Grant (8/2), Dizdarevic (8/1), Rudan (8), George (6), Ersek (5/1), Alibegovic, Noeres /

Baunach Young Pikes: Plescher (18/6), Heckel (17/4), Keppeler (13/1), N. Tischler (11/1), Beck (7), Überall (3), Mavridis (2), Saffer (1), Bergmann