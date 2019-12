Baunacher verlieren in Oberhaching den Faden

Kein guter Abschluss der bis dato so erfolgreich verlaufenen Hinrunde gelang den Basketballern der Baunach Young Pikes am Samstag in der Liga ProB. Sie unterlagen am elften Spieltag der ProB beim Aufsteiger und Vorletzten TSV Oberhaching Tropics mit 73:85. Am Sonntag geht es bereits wieder gegen Oberhaching.

Dabei gelang den Baunachern ein recht guter Start: Bis zur 5. Minute zogen sie auf 14:6 davon, Daniel Keppeler war im ersten Abschnitt mit sieben Punkten erfolgreich. Allerdings war schnell klar, dass die Gäste ein Problem mit dem Münchner Routinier Moritz Wohlers haben, der unter dem Korb recht unbedrängt waltete. Da aber Brandon Tischler einige Schnellangriffe erfolgreich abschloss, lag man nach dem ersten Viertel mit 25:19 vorne. Vier schnelle Baunacher Punkte zwangen die Tropics beim 19:29 zu einer Auszeit. Statt nun den eingeschlagenen Weg fortzuführen, schlichen sich Unkonzentriertheiten und Kommunikationsprobleme in das Spiel der Young Pikes ein, so dass die Gastgeber bis zur 15. Minute auf 29:33 herankommen konnten. Die jungen Hechte nahmen nur mit Glück einen 40:37-Vorsprung mit in die Kabine.

Nach der Pause ging der Aufsteiger mit vier schnellen Punkten von Wohlers erstmals mit 41:40 in Führung. Leon Bulic konterte mit einem Dreier, und nach einem unsportlichen Foul war es Elias Baggette, der bis zur 24. Minute eine 53:50-Führung herausholte. Jetzt hatten die Oberbayern allerdings Lunte gerochen. Janos Kögler gelang es, mit dem erst zweiten Dreier der Hachinger erneut das Blatt zu wenden und sein Team mit 61:55 nach vorne zu bringen. Bis zum Ende des dritten Viertels besorgte der 35-jährige Wohlers, der bis dahin schon 28 Punkte erzielt hatte, das 64:57. Einzig erfreulich war, dass Miles Osei bei seinem ProB-Debüt gleich seinen ersten Korb erzielte.

Ein letzter Dreier der Tropics durch John Boyer zum 67:57 eröffnete den letzten Abschnitt und sorgte für weitere Verwirrung bei den physisch unterlegenen Baunachern. Anstatt nun ihre Stärken auszuspielen, verzettelten sie sich oft im Angriff und versuchten mit Einzelaktionen wieder heranzukommen. Da man sich auch in der Eins-gegen-Eins-Verteidigung sehr schwertat, gelang es den Gastgebern mit einfachen Mitteln, den Vorsprung relativ mühelos bis zur 35. Minute (76:65) zu halten. Fünf Punkte von Mateo Seric zum 78:73 machten zweieinhalb Minuten vor dem Ende noch einmal Hoffnung, aber erneut waren es Wohlers und Kögler, die eine Minute vor der Sirene das Spiel entschieden.

Coach Mario Dugandzic war entsprechend enttäuscht: "Das war eine bittere Niederlage nach einem guten Start. Wir waren zu nachlässig in der Defense und hielten uns nicht diszipliniert genug an unseren Game-Plan. Wohlers konnten wir nicht kontrollieren und hatten nach dem schlechten Start in die zweite Halbzeit keine Antwort auf die zwei Guards der Hachinger. Die Physis des Gegners setzte uns stark zu. Wir müssen verstehen, dass wir über längere Zeit härter spielen müssen und nicht überheblich agieren können."red TSV Oberhaching: Wohlers (33), Hedley (15), Kögler (15/1 Dreier), Boyer (9/1), Würmseher (7), Zeiss (4/1), Rauch (2), Bode / Baunach Young Pikes: Seric (17/1), B. Tischler (12/1), Baggette (11), Bulic (8/2), Keppeler (7/1), Heckel (7), Plescher (7/1) Edwardsson (2), Osei (2), Beck / Zuschauer: 250