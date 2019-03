Baunacher verlieren das fränkische Derby knapp

Mit einer 66:69-Niederlage beim Tabellendritten Nürnberg Falcons verabschiedeten sich die Baunach Young Pikes nach fünf Jahren aus der 2. Basketball-Liga ProA. In einer spannenden Begegnung behielten die Gastgeber vor 1326 Zuschauern knapp die Oberhand und erwarten nun in den Play-offs die Mannschaft aus Trier, während die Baunacher hoch erhobenen Hauptes den Weg in die ProB antreten.

Mit einer 9:2-Führung starteten die Gastgeber furios in die Partie und schienen die jungen Hechte in den ersten zweieinhalb Minuten völlig zu überfahren. Doch dann hatten die Jungs von Mario Dugandzic schnell auf das Spiel eingestellt. Mit einem knappen 15:14 ging es in die erste Viertelpause.

Der überragende Adam Pechacek sorgte in der 12. Minute mit einem Dreipunktespiel für die 17:15-Führung. Jetzt hätten die Gäste die Möglichkeit gehabt, den Vorsprung zu erhöhen, doch vergaben sie leichte Würfe oder konnten die Rebounds nicht für sich verbuchen (14:23 zur Pause). Bis zur Pause hatten die Falcons wieder mit 28:27 die Nase vorne.

Der dritte Abschnitt erinnerte stark an den Spielbeginn, denn die nun wesentlich aggressiveren Mittelfranken zogen nach 90 Sekunden auf 34:29 davon. Doch auch diesmal hielten die Pikes dagegen. Nach einem Dreier von Kristian Kullamäe verkürzten sie auf 44:45 (28.), bevor es beim Stand von 48:45 in das letzte Viertel ging.

Hier pendelte sich der Vorsprung der Hausherren lange Zeit bei fünf Punkten ein, bevor die jungen Oberfranken wieder heran kamen. Unterstützt von den zahlreich mitgereisten Fans glich Pechacek mit einem Dreier sogar zum 57:57 aus, doch mit einem 6:0-Lauf zog der Playoff-Teilnehmer dem Absteiger endgültig den Zahn. Baunach, das ohne den erkrankten Henri Drell auskommen musste, versuchte in den letzten Minuten noch einmal verzweifelt aufzuholen, aber letztendlich brachten die Falken mit dem 69:66 den zehnten Sieg in Folge unter Dach und Fach .

Dennoch war der Baunacher Coach Mario Dugandzic zufrieden: "Wir haben heute für unsere Verhältnisse ein gutes Spiel gemacht, teilweise sogar sehr gut. Wir haben gegen ein Team, das mit der Euphorie von neun Siegen gekommen ist, die Offensive kontrollieren wollen, was uns gut gelungen ist, schließlich haben wir den Gegner unter 70 Punkten gehalten. Elias Baggette hat uns heute eine Dimension gegeben, die wir vorher so noch nicht hatten. Er hat Löcher in die Verteigung der Nürnberger gerissen und sie vor Probleme gestellt. Auch Brandon Tischler fand ich sehr positiv, gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit hat er uns durch eine schwierige Phase getragen. Wir haben als Team gespielt, wieder nur zehn Ballverluste gehabt und wir hatten wieder eine Idee, was wir spielen wollen, und das macht den Spielern Spaß. Schade, dass die Saison zu Ende ist."red Nürnberg Falcons: Kent (17), Oehle (16), Wainright (11), Sanders (9), Parker (8), Haßfurter (4), Schröder (2), Omuvwie (2), Pongo, Meredith / Baunach Young Pikes: Pechacek (22), Baggette (12), Kullamäe (10), Heckel (7), B. Tischler (6), Keppeler (5), N. Tischler (4), Seric, Plescher, Edwardsson