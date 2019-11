Baunacher siegen nach dramatischer Schlussphase glücklich

In einer spannenden Partie gewannen die Baunach Young Pikes in der 2. Basketball-Liga ProB bei den Basketball-Löwen in Erfurt knapp mit 71:69. Nach diesem Erfolg bleiben sie auf dem zweiten Tabellenplatz, während die Thüringer immer noch auf ihren ersten Heimsieg warten.

Die Young Pikes starteten vor 885 Zuschauern gut: Zwei Dreier von Moritz Plescher zum 4:13 (6. Minute) gaben Selbstvertrauen, so dass die verunsichert wirkenden Gastgeber frühzeitig zu einer Auszeit gezwungen wurden. Doch auch die half nicht viel, denn jetzt doppelten die Oberfranken den ballführenden Gegenspieler. Beim Stand von 9:18 ging es in die erste Viertelpause. "Da haben wir die Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, gut umgesetzt", lobte Coach Mario Dugandzic die Leistung seiner Jungs zu Beginn.

Obwohl die Löwen viel aggressiver in das zweiten Viertel gingen und Marvin Heckel, der nach zwei frühen Fouls die meiste Zeit auf der Bank verbracht hatte, mit seinem dritten Foul in der 12. Minute gleich wieder ausgewechselt werden musste, behaupteten die Baunacher ihren Vorsprung, der sich zunächst bei etwa sieben Punkten einpendelte, bevor die Gastgeber nach einigen offensiven Rebounds auf 31:34 verkürzten. Mateo Seric besorgte in der letzten Minute mit Freiwürfen die 38:31-Pausenführung für die Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht viel am Spielverlauf, denn die wesentlich ausgeglichener besetzten Baunacher zogen bis zur 23. Minute auf 48:36 davon. Scheinbar hatte dieser recht komfortable Vorsprung einige Unkonzentriertheiten zur Folge, denn jetzt gelang den Löwen ein 11:0-Lauf. "Das wird für die Jungs eine wichtige Erkenntnis sein, dass du trotz einer guten Führung nicht nachlassen darfst und deinen Stiefel weiterspielen musst", kommentierte Dugandzic diese Phase. Zwar konterte Baunach mit einem 6:0-Lauf, doch jetzt waren die Erfurter im Spiel und gingen 16 Sekunden vor Ende des Viertels erstmals mit 55:54 in Führung. Schuld am Baunacher Rückstand waren unter anderem eine schwache Dreierquote und zu viele vergebene Freiwürfe. Im letzten Abschnitt wechselte die Führung einige Male: Zunächst brachte Plescher mit einem Korbleger und einem Dreier sein Team erneut mit 62:59 in Führung, doch dann ließ es einfache Chancen liegen. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Gastgeber wesentlich energischer als zu Beginn und kamen zu vielen Offensivrebounds und Ballgewinnen.

150 Sekunden vor Schluss sahen sie beim Stand von 69:64 schon fast wie der Sieger aus, doch Brandon Tischler und Marvin Heckel, der bis dahin gar nicht ins Spiel gefunden hatte, sorgten für den Ausgleich. 4,3 Sekunden vor der Sirene war es erneut Kapitän Heckel, der nun die Verantwortung übernahm und mit einem mutigen Zug über die linke Seite für die 71:69-Führung sorgte. Der letzte Wurf des Tabellenletzten verfehlte den Korb deutlich. Jetzt gab es kein Halten mehr auf der Bank, hatten die Baunacher doch ein schon verloren geglaubtes Spiel gerade noch für sich entschieden. "Wir sind glücklich über den Sieg, aber über die Art und Weise leider nicht. Aber das geht bei einem so kampfstarken Gegner auswärts für unsere junge Mannschaft schon mal in Ordnung", ordnete Dugandzic den siebten Saisonsieg richtig ein. red Baunach Young Pikes: Plescher (18 Punkte/4 Dreier), B. Tischler (17), Seric (13), Keppeler (8), Baguette (6/ 1), Saffer (4), Heckel (4), Edwardsson (1), Bulic, N. Tischler / Basketball Löwen Erfurt: Kuhle(23/3), Bode (13), Barrie (12), Merz (9/1), Franklin (9/1), Wobst (3/1), Pahnke, Schiller, Watkins