Baunacher Coach Dugandzic: Wir wollen den Kampf annehmen

Die Baunach Young Pikes (6.) sind an diesem Samstag (14 Uhr) in der Basketball-Liga ProB zu Gast beim FC Bayern München II (10.). Schauplatz dieses reizvollen Vergleichs ist der altehrwürdige "Audi Dome", einst Rudi-Sedlmayer-Halle genannt. Die mit zwölf Punkten zehntplatzierten Münchner kämpfen mit aller Macht um den Einzug in die Play-offs, den die ersten acht Mannschaften schaffen.

Die Mannschaft von Demond Greene verlor ersatzgeschwächt am vergangenen Samstag in Speyer mit 76:67, wobei Julius Düh mit 16 Punkten ihr Topscorer war, gefolgt von Kapitän Viktor Frankl-Maus mit zwölf und Jacob Knauf mit sieben Zählern. Jason George, der vor zwei Jahren auch bei Baunach im Gespräch war, erzielte sechs Punkte. Dino Dizdarevic, der in 78 Spielen das Baunacher Trikot trug, kam auf zwei Zähler.

Auch international im Einsatz

Wieder im Team sollte diesmal der Italiener Sasha Grant sein, der zuletzt fehlte, da er genau wie Mahamed Sillah beim renommierten Nachwuchsturnier der Euroleague in München eingesetzt wurde und schon einige Einsätze bei den großen Bayern in der Bundesliga und auf internationalem Parkett zu verzeichnen hat. Auch mit Matej Rudan, der erst vier Spiele absolvierte, in denen er fast immer Topscorer war, ist am Samstag zu rechnen.

Sollten alle Spieler bei den Gastgebern an Bord sein, verfügt das Team über einen tiefen Kader und wird mit der notwendigen Aggressivität in die Partie gehen. Die fehlende Härte war für Coach Greene der Grund für die Niederlage in Speyer, wie er nach dem Spiel betonte: "Wir waren heute zu soft und nicht aggressiv genug."

Auch die stark ersatzgeschwächten Young Pikes haben das als einen Grund für die 82:103-Niederlage gegen den bärenstarken Spitzenreiter Elchingen ausgemacht und wollen diesmal gleich von Anfang an besser dagegenhalten, so zumindest der Plan von Coach Mario Dugandzic: "Die Bayern sind ein physisches Team, mit viel Talent gekoppelt. Entscheidend für uns wird sein, welche Mentalität wir auswärts an den Tag legen werden. Unsere Verletzungen machen uns aber momentan schwer zu schaffen, doch wir wollen den Kampf annehmen. Wir wissen noch nicht, welcher Kader uns zur Verfügung stehen wird."

Damit spricht der Baunacher Trainer auch den Einsatz von Mateo Seric und Moritz Plescher an, die zuletzt im Trikot von Brose Bamberg in der Champions League einen guten Eindruck hinterließen und eventuell am Sonntag beim Bundesligaspiel in Braunschweig zum Zuge kommen sollen. Vielleicht aber springen dann andere junge Spieler in die Bresche und nutzen ihre Chance. Auf jeden Fall sollten die Baunacher, die drei Siege mehr auf dem Konto haben als die Münchner und das Hinspiel mit 80:67 gewannen, den vielleicht noch wichtigen direkten Vergleich nicht aus den Augen verlieren.