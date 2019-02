Baunacher chancenlos gegen den Aufstiegskandidaten

Nach einem guten Start der Baunacher kauften die Hamburg Towers den Young Pikes schnell den Schneid ab und feierten vor 621 Zuschauern über eine 45:31-Pausenführung einen klaren 86:61-Sieg. Jetzt muss sich das Schlusslicht der 2. Basketball-Liga ProA ganz auf das Kellerduell am Samstag in Hanau konzentrieren. Nur im Falle eines Sieges ist der Klassenerhalt noch in Reichweite.

Den Baunachern war von der ersten Sekunde an anzumerken, dass sie am Valentinstag keine Geschenke verteilen wollten - auch wenn der Tabellenzweite im Duell gegen das Schlusslicht natürlich als hoher Favorit galt. Vor allem Adam Pechacek ging mit viel Elan und Einsatz voran. Zusammen mit Henri Drell, Kristian Kullamäe und Mateo Seric schoss der Center in den ersten fünf Minuten eine zweistellige Führung (16:5) gegen sichtlich überraschte Hamburger heraus. Nach sechs Minuten rüttelte Towers-Coach Mike Taylor seine Jungs in einer Auszeit aber wach: Die Young Pikes leisteten sich gegen die effektive Ganzfeld-Presse einige Ballverluste und verloren komplett ihren offensiven Rhythmus. Viertelübergreifend verwandelten die mit zahlreichen ehemaligen Erstligaspielern angetretenen Gäste den Zehn-Punkte-Rückstand mit einem 15:2-Lauf in eine 26:23-Führung (12. Minute). Die Towers bestimmten jetzt ganz klar das Geschehen, trafen sicher aus der Distanz und sicherten sich nach Fehlwürfen oftmals zweite und dritte Wurfchancen. Der heiße Titelanwärter gewann das zweite Viertel gegen bemühte, aber überfordert wirkende Baunacher Talente mit 23:8 und wurde bis zur Pause(45:31) seiner Favoritenrolle voll auf gerecht.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren nicht in der Lage dem Druck der Hamburger standzuhalten. Den wilden Einzelaktionen der Baunacher setzten die Towers schnelles Kombinationsspiel entgegen und zogen bis auf 54:39 davon. Nach 25 Minuten schickte Pikes-Coach Felix Czerny dann seine zahlreichen NBBL-Talente aufs Parkett, die sich nicht so schlecht verkauften. Allerdings stand schon vor dem Schlussviertel (42:64) fest, dass die Young Pikes ihre 18. Niederlage im 23. Spiel kassieren würden. Baunach Young Pikes: Pechacek (12/1), Baggette (11/2), Kullamäe (11/1), Heckel (9/1), Drell (7/1), Köppel (4), Seric (4), Keppeler (3), N. Tischler, Plescher, Edwardsson, Wolf / Hamburg Towers Montana (12/1), Beech (12), Zazai (11/1), Müller (10/2), Freese (10), Guyton (8), Walker (7/1), Barham (6/1), Rich (4/1), Kovacevic (4), Raffington (2)