Baunacher brechen in Kirchheim nach der Pause zusammen

Eine klare 53:77 (30:34)-Niederlage haben die Basketballer der Baunach Young Pikes (16.) am 21. Spieltag der 2. Liga ProA am Samstagabend vor 900 Zuschauern bei den Kirchheim Knights (10.) hinnehmen müssen. Da die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, Schalke 04 und die Uni Baskets Paderborn, ebenfalls verloren, hat sich an der Situation im Tabellenkeller nicht viel verändert.

Zu Beginn der Partie zeigten die Baunacher, dass sie das Drama vom Sonntag zuvor - das 112:115 nach zweimaliger Verlängerung gegen Trier - weggesteckt hatten, denn sie gingen gleich mit 7:0 in Führung. Der Kirchheimer Coach Mauricio Parra sah sich nach 69 Sekunden zu einer frühen Auszeit gezwungen. Danach blieb die Parie ausgeglichen. Adam Pechacek transportierte den Vorsprung bis in die 6. Minute (8:15), bevor Nachlässigkeiten beim Defensivrebound den Gastgebern ermöglichten, auf 15:17 heranzukommen. Kristian Kullamäe sorgte für das 18:21 nach dem ersten Viertel.

Im zweiten Abschnitt dauerte es, bis beide Teams wieder ihren Rhythmus gefunden hatten, dann verschaffte Pechacek mit einem Halbdistanzwurf zur 28:23-Führung Baunach wieder etwas Luft in der 16. Minute. In der Schlussphase der ersten Halbzeit gelang den Young Pikes aber nicht mehr viel, während die Kirchheimer langsam Fahrt aufnahmen. Goodwin brachte sein Team erstmals in Führung, zur Pause hatten die Knights knapp mit 34:30 die Nase vorne.

Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber hellwach aus der Kabine, denn sie zeigten jetzt eine wesentlich physischere Abwehr, und es gelang ihnen, ihre körperliche Überlegenheit vor allem durch Rendleman nun viel besser auszuspielen. In der 22. Minute lagen sie erstmals zweistellig (42:32) in Front, und bis zur 24. Minute waren sie bereits auf 47:32 davongezogen. Die Baunacher Youngster kamen gegen die Kirchheimer Zonenabwehr überhaupt nicht mehr zu freien Würfen, und auch zwei schnelle Auszeiten von Trainer Felix Czerny brachten keine Abhilfe. Die Baunacher kämpften zwar unbeeindruckt weiter, trafen aber schlecht aus der Distanz (drei von 16 Dreiern) und vergaben einige Chancen an der Freiwurflinie (45 Prozent nach dem dritten Viertel), so dass sich die Knights bis zur 26. Minute (55:32) eine deutliche Führung herausgespielt hatten und vor dem letzten Abschnitt klar mit 62:41 vorne lagen.

Die Geschichte des vierten Viertels ist schnell erzählt, denn die Gastgeber hielten ihren Vorsprung konstant. Beim Stand von 71:46 war die Partie schon in der 34. Minute entschieden, da sich anschließend nicht mehr viel tat. Coach Czerny analysierte nach der Partie: "Wir haben einen guten Start hingelegt. In der Folge kamen wir mit der Zonenverteidigung und der Physis von Kirchheim schwer klar. Wir müssen das akzeptieren, weiter arbeiten und den nächsten Versuch am kommenden Wochenende starten." Damit sprach er das Spiel am Samstag (19 Uhr) an, wenn die Seawolves aus Rostock (4.) ihre Visitenkarte in der Stauffenberghalle abgeben.

Die Statistik

Baunach Young Pikes: Kullamäe (17 Punkte/1 Dreier), Pechacek (11/1), Drell (7), Heckel (5/1), Jelovcic (5), Keppeler (4), Baggette (3), Edwardsson (1), Seric, Wolf, Köppel, N. Tischler / Kirchheim Knights: Goodwin (18/2), Rendleman (15), Graf (13/2), Kronhardt (9), Daubner (8/2), Wohlrath (7/1), Canty (4), Luke (3), Rockmann, Nicklaus / SR: N. Bohn, Aichele / Zuschauer: 900