Baunacher bestehen "Elchtest"

Nach dem fünften Spieltag gibt es in der Basketball-Liga ProB keine ungeschlagene Mannschaft mehr, denn Tabellenführer Speyer unterlag überraschend bei Bayern München II mit 61:69. Nicht weniger überraschend liegen die Baunach Young Pikes punktgleich mit Speyer auf dem zweiten Platz, zwangen sie doch in Elchingen die Baskets mit 68:59 in die Knie.

Dass sich die Baunacher einiges vorgenommen hatten, war von Anfang an zu spüren. Gleich der erste Dreier durch Moritz Plescher saß und gab dem Team die Sicherheit, die man fast über die gesamte Spielzeit in der Brühlhalle spüren konnte. Auch wenn die "Elche" in der 6. Minute mit 11:5 in Führung gingen, hatte man nie das Gefühl einer Chancenlosigkeit, denn die jungen Hechte spielten sich freie Würfe und Korbleger heraus, die aber zu Beginn noch nicht genutzt wurden. Nach und nach wurden die Gäste im Abschluss sicherer, und mit der Schlusssirene des ersten Viertels holte Leon Bulic mit einem Dreier die Führung (17:16) zurück.

Intensiv verteidigt

Im zweiten Abschnitt verteidigten die Schützlinge von Trainer Mario Dugandzic noch intensiver, womit die Elchinger sichtbare Probleme bekamen. Ganze fünf Minuten dauerte es, bis sie ihre ersten Punkte erzielen konnten, während die Baunacher bis dahin zweistellig (16:26) in Führung gegangen waren. Ausschlaggebend für die 33:23-Halbzeitführung der Young Pikes waren neben einer wesentlich besseren Trefferquote vor allem die wenigen Ballverluste (9), die sie sich im Vergleich zu den routinierten Baskets (14) geleistet hatten, so dass die klare Reboundunterlegenheit (15:27) nicht ins Gewicht fiel.

Nach der Pause versuchten die Spieler von Coach Igor Perovic alles, um dem Spiel eine Wende zu geben, doch hatten die Oberfranken immer eine passende Antwort auf die Attacken des Gegners. Brandon Tischler und Felix Edwardsson bauten den Vorsprung langsam erneut aus, und in der 28. Minute war die Zehn-Punkte-Führung beim Stand von 33:43 wieder hergestellt. Elchingen wirkte jetzt angeschlagenen, was die Young Pikes eiskalt ausnutzten und nach einem Dreier von Mateo Seric in der letzten Sekunde das Ergebnis auf 36:51 nach 30 Minuten stellten.

Im Schlussviertel gelang es den Baunachern zunächst souverän, das Spiel im Griff zu behalten. Als sie in der 36. Minute immer noch mit 59:43 vorne lagen, schien die Entscheidung gefallen. Doch nun ging ein wenig die Konzentration verloren. Mit einem 12:0-Lauf machten die Elchinger die Begegnung noch einmal spannend. 130 Sekunden vor dem Ende stand das Spiel beim Stand von 55:59 auf der Kippe. Zwei Freiwurftreffer des wiederum abgeklärt spielenden Bulic verschafften den Baunachern aber etwas Luft, und nach zwei weiteren sicheren Treffern von der Linie durch Plescher war den Gastgebern endgültig der Zahn gezogen.

Coach Dugandzic war von seiner Mannschaft angetan: "Das war eine sehr kämpferische Leistung, die wir hier abgeliefert haben. Ein weiterer Mannschaftssieg, den wir als Belohnung für die harte Arbeit der letzten Wochen sehen. Wir haben wieder ordentlich verteidigt und einen solch erfahrenen Gegner auf 59 Punkten gehalten und zu 21 Ballverlusten gezwungen. Wir werden weiter arbeiten und wollen noch besser werden."

Spitzenspiel am Samstag

Das wird auch nötig sein, denn am Samstag (bereits um 17 Uhr) kommt mit Bayern München II ausgerechnet die Mannschaft in die Strullendorfer Hauptsmoorhalle, der es als Erster gelang, den Spitzenreiter Speyer zu besiegen.red Baunach Young Pikes: Plescher (14 Punkte/3 Dreier), Seric (13/1), B. Tischler (13), Bulic (12/2), Heckel (5), Edwardsson (5/1), Baggette (4), Saffer (2), B. Tischler, Köppel / Baskets Elchingen: Mallory (17), Oldham (16), Miksic (7), Kamber (5/1), Cardenas (5/1), Kuhn (5), Möbus (2), Fekete (2), Rozic, Mampuya, Flitsch / Zuschauer: 437