Baunacher behalten im Herzschlagfinale die Nerven

Einen unerwarteten 66:63-Heimsieg errangen die Baunach Young Pikes in der Basketball-Liga ProB gegen die White Wings Hanau. Knapp 400 Zuschauer sahen im Basketball-Center Hauptsmoor ein hart umkämpftes Spiel mit einem Herzschlagfinale und dem besseren Ende für die Gastgeber.

In der Anfangsphase taten sich beide Teams sehr schwer in den Rhythmus zu kommen. Nach dem ersten Viertel (13:12) stieg bei beiden Mannschaften die Trefferquote. Der erste Baunacher Dreier von Moritz Plescher nach acht erfolglosen Versuchen gab den Gastgebern neues Selbstvertrauen. Leon Bulic, der im zweiten Viertel in die Partie kam, stellte mit seinem Korb vor der Pause die 33:30-Führung her.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Pikes gleich gut ins Spiel und zogen durch Seric und B. Tischler mit 39:32 (23.) davon. Doch dann hatten die Hanauer eine gute Phase. Felix Hecker, Till-Joscha Jönke und der Spanier Miquel Servera waren dafür verantwortlich, dass die Hessen nach dem dritten Abschnitt mit 48:46 knapp vorne lagen.

Im letzten Viertel intensivierten die Baunacher noch einmal ihre Abwehr und gestatteten dem Aufstiegskandidaten nur sehr schwere Würfe oder zwangen ihn sogar zu Ballverlusten (insgesamt 26). Zwei Dreier des abgeklärten Bulic zum 57:51 (34.) schienen die Youngster auf die Siegesstraße zu bringen, doch beim Stand von 59:53 ließen sie gleich mehrere Chancen aus, um endgültig den Deckel drauf zu machen.

So kam es, wie es kommen musste: 57 Sekunden vor Ende hatte Hanau nach einem Dreier von Servera plötzlich wieder mit 60:59 die Nase vorne. Ein unsportliches Foul durch Jönke aber ermöglichte den Baunachern eine erneute 62:60-Führung durch Marvin Heckel. Als Seric zwei Freiwürfe zum 64:61 verwandelte, sah alles nach einem Heimsieg aus, nachdem die Gäste zehn Sekunden vor Schluss den Einwurf nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit ins Feld brachten.

Doch nach einer Auszeit pfiffen die Schiedsrichter zum Entsetzen der Zuschauer das gleiche Vergehen auf der Gegenseite, und Servera verwandelte zwei Freiwürfe zum 64:63. Im Gegenzug wurde Seric (bei noch fünf Sekunden) gefoult und verwandelte nervenstark erneut beide Würfe, so dass Hanau nur noch einen Dreier unter Bedrängnis loswerden konnte, der sein Ziel verfehlte.

"Wir konnten diese harte und physisch spielende Mannschaft auf 63 Punkte halten, das ist für uns phänomenal. Wir haben in allen Phasen des Spiels die richtigen Antworten gefunden. Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie das so früh in der Saison bereits gemeistert haben", bilanzierte Coach Mario Dugandzic. red Baunach Young Pikes: Seric (14 Punkte), Bulic (12/2 Dreier) Baggette (12/1), B. Tischler (11), Plescher (6/1), Heckel (6), N. Tischler (2), Saffer (2), Köppel (1), Edwardsson / White Wings Hanau: Servera (12/1), Jönke (19/1), Niedermanner (10/1), Eichler (8), Hecker (8/2), Beisty (6/1), Beverly (4), Mesghna (3/1), Nicolay (2)