Baunacher Abstieg rückt näher

Auch am 25. Spieltag der 2. Basketball-Liga ProA war für die Baunach Young Pikes beim Spitzenteam in Ehingen vor 620 Zuschauern nichts zu holen. Obwohl sich das Team um das neue Coachgespann Mario Dugandzic und Yassin Idbihi über weite Strecken ordentlich verkaufte, unterlag es am Freitagabend mit 71:88, so dass der Abstieg immer wahrscheinlicher wird.

In der ersten Hälfte zeigten sich die Baunacher gegenüber der desolaten Vorstellung in Hanau wesentlich verbessert. Zwar musste Felix Edwardsson, der diesmal in die erste Fünf beordert wurde, nach 120 Sekunden mit zwei Fouls gleich wieder auf der Bank Platz nehmen, aber dennoch gelang es den Gästen, den Spielverlauf ausgeglichen zu gestalten. Vor allem Adam Pechacek, der im ersten Viertel acht Punkte erzielt hatte, sorgte für eine 17:15-Führung (7. Minute). Doch 0,8 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts besorgte Seger Bonifant mit einem Vierpunktespiel die 21:19-Führung der Ehinger nach zehn Minuten. Im zweiten Viertel erhöhten die Gastgeber den Druck und verteidigten sehr aggressiv über das ganze Feld. Daniel Monteroso war es, der mit fünf Punkten in Folge seinem Team beim Stand von 28:22 (12.) erstmals etwas Luft verschaffte. In der Folgezeit kamen die Young Pikes zwar immer wieder zu freien Würfen, trafen aber nicht gut. Erst zwei Dunks von Daniel Keppeler brachten sie auf 32:34 wieder heran, doch erneut war es Bonifant, der mit der Halbzeitsirene auf 43:37 erhöhte.

Körperlich unterlegen

Gleich nach der Pause baute Tanner Leissner mit einem Dreipunktespiel die Führung der "Steeples" aus. Als Kevin Yebo das 50:39 erzielte, musste der Baunacher Coach Mario Dugandzic eine Auszeit nehmen. Henri Drell verkürzte zwar mit einem Dreier auf 44:52 (25.), doch wesentlich näher kam sein Team nicht heran. Obwohl die Gäste bis auf Pechacek und mit Abstrichen Keppeler körperlich in keinster Weise dagegen halten konnten, war beim Stand von 64:57 nach dem dritten Viertel noch alles drin.

Der letzte Abschnitt begann wieder mit einer frühen Auszeit der Baunacher, denn Gianni Otto hatte mit zwei Dreiern die Führung auf 72:59 (32.) ausgebaut. Nach einem weiteren Offensivrebound (insgesamt 11) war es Dominique Uhl, der auf 79:63 (35.) erhöhte. Jetzt hatte man nicht mehr das Gefühl, dass die Gäste das Blatt noch einmal wenden könnten. Zwar kämpfte vor allem Kristian Kullamäe unverdrossen weiter, aber nachdem die Baunacher beim Rebound deutlich unterlegen waren (42:22), mussten sie eine weitere klare Niederlage einstecken.

Coach Dugandzic analysierte nach der Partie: "Wir wussten, was auf uns zu kommt, und haben unsere Aufgabe in der ersten Hälfte ordentlich gelöst. In der zweiten Halbzeit sind wir dann wieder etwas eingebrochen. Wenn du gegen die offensivstärkste Mannschaft der Liga einmal mit zehn oder zwölf Punkten zurückliegst und so klar im Rebound unterlegen bist, gibt es hier nichts zu holen." Dennoch sollte die Leistungssteigerung dem jungen Team Hoffnung geben, so dass es am Sonntag (18 Uhr) mit Unterstützung des Publikums gegen Heidelberg sicherlich nicht chancenlos ist.red Team Ehingen Urspring: Bonifant (22 Punkte/3 Dreier), Yebo (14), Leissner (13), Monteroso (13/1), Hasbargen (11/1), Otto (10/2), Uhl (4), Simmons (1), Strangmayer, Aunitz / Baunach Young Pikes: Kullamäe (20/2), Pechacek (16), Drell (14/2), Heckel (9/1), Keppeler (8), Baggette (2), Edwardsson (2), Wolf, Jelovcic, Plescher, Seric / Zuschauer: 620