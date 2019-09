Baunach gelingt der Heim-Test

Nach einer guten Vorstellung besiegten die Basketballer der Baunach Young Pikes in einem Vorbereitungsspiel auf die kommende ProB-Saison am Montagabend den künftigen Ligarivalen Orange-Academy Ulm im Basketball-Center Hauptsmoor mit 91:82.

Das Farmteam von Ratiopharm Ulm lieferte sich mit den Young Pikes vor knapp 200 Zuschauern einen intensiven Kampf, wobei die Gäste um ihren neuen Trainer Anton Gavel nach dem ersten Viertel mit 25:19 vorne lagen.

Drei Spieler fehlen

Im zweiten Abschnitt wendeten die Baunacher, bei denen Mateo Seric und Moritz Plescher geschont wurden und der erkrankte Daniel Keppeler neben den schon länger Verletzten fehlte, das Blatt und zogen vor allem durch Nicholas Tischler nach ihrem besten Viertel bis zur Pause auf 46:37 davon.

Nach dem Wechsel aber gestalteten die Ulmer durch Krasovec (20 Punkte), Ensminger (18) und Bulajic (11) die Partie wieder ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten war es Felix Edwardsson, der mit einer guten Dreierquote für eine knappe 64:58 Führung sorgte. Auch im Schlussabschnitt blieb die Begegnung lange Zeit spannend, bevor Nico Wolf mit einigen Zügen zum Korb für einen gelungenen Auftakt in Strullendorf sorgte.

Coach Dugandzic zufrieden

Baunachs Coach Mario Dugandzic zeigte sich nach dem Spiel alles in allem zufrieden: "Man merkt, dass wir noch in der Vorbereitung sind. Wir haben noch einige Abstimmungsprobleme in der Verteidigung gehabt, waren aber offensiv verbessert im Vergleich zum letzten Wochenende. Es waren einige gute Sachen dabei, aber auch Dinge, die wir unbedingt verbessern müssen."

Turnier in Breitengüßbach

Gelegenheit dazu bietet das nächste Wochenende, wenn die Baunacher an einem Vorbereitungsturnier in Breitengüßbach teilnehmen, bevor dann am Samstag, 21. September (19 Uhr), die ProB-Saison mit einem Heimspiel gegen Speyer beginnt.red Baunach Young Pikes: N. Tischler (21 Punkte/1 Dreier), Edwardsson (20/4), Wolf (16/1), Heckel (10), B. Tischler (9), Baggette (6), Brevet (3/1), Bergmann (2), Bulic (2), Saffer (2), Osei