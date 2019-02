Baunach fast schon zum Siegen verdammt

Die Baunach Young Pikes empfangen am Samstag (19 Uhr, Graf-Stauffenberg-Halle) in der 2. Basketball-Liga ProA das nächste Spitzenteam. Mit den Rostock Seawolves gibt der Tabellendritte seine Visitenkarte in Bamberg ab.

Obwohl die Gäste als Aufsteiger in die Saison gegangen sind, haben sie auf Anhieb einen starken Eindruck hinterlassen. Mit sehr professionellen Strukturen und einem hohen Etat gewann das Team von Trainer Milan Skobalj bisher 13 Spiele. Besonders beeindruckend ist die Bilanz in fremden Hallen, denn von zehn Auswärtsspielen gewannen die Seawolves neun. Lediglich bei den extrem heimstarken Hamburg Towers gingen sie als Verlierer vom Parkett.

Diese waren auch am letzten Wochenende vor über 4500 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle 74:68 siegreich und haben so den Rostockern nach sechs Siegen in Serie wieder eine Niederlage beigebracht. Das Team aus dem Nordosten von Deutschland hat sich in dieser Spielzeit als Spezialist für knappe Partien erwiesen. Acht ihrer 13 Siege entschieden die Gäste mit drei oder weniger Punkten für sich. Auch im Hinspiel hatten sie gegen die Baunach Young Pikes erst nach Verlängerung die beiden Punkte in der Tasche.

Nicht zu stoppen war in diesem Spiel Aufbauspieler Tony Hicks, der 36 Punkte und zehn Rebounds erzielte. Er markiert im Schnitt 14,3 Punkte für die Seawolves. Auch Terrell Harris und Yannick Anzuluni punkten noch zweistellig für die Gäste. Mit Martin Bogdanov, Tom Alte und Oliver Clay stehen auch drei Akteure im Kader, die bereits Erstligaluft schnupperten.

Auf letzten Rang abgerutscht

Es wartet also wieder eine sehr schwere Aufgabe auf die jungen Hechte, denn in Sachen Erfahrung sind die Rostocker den Baunachern deutlich überlegen. Da kann das Team von Felix Czerny und Mario Dugandzic nur mit Kampfgeist und Leidenschaft dagegenhalten. Gerade diese Tugenden sind es auch, die im Abstiegskampf zählen. Nachdem Hanau überraschend deutlich sein Auswärtsspiel mit 95:55 in Trier gewann, liegen die jungen Oberfranken mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz. Der Abstand auf die Schalker, die den rettenden 14. Tabellenplatz einnehmen, beträgt aber unverändert drei Siege, da die "Knappen" seit vier Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten.

Noch darf sich das Team von Czerny also Hoffnungen machen, auch wenn es langsam, aber sicher zum Siegen verdammt ist.

Ob da ausgerechnet die starken Gäste aus Rostock der richtige Gegner sind, können nur die 40 Minuten auf dem Parkett der "Blauen" zeigen. Mit ihren Zuschauern im Rücken sind die Young Pikes durchaus in der Lage, auch mit Spitzenteams mitzuhalten.red