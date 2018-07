Basketball: Nicola komplettiert Trainerstab von Brose Bamberg

Kommt Robin Benzing?





Thiemann geht nach Berlin



Schritt für Schritt, erst die Trainer, dann die Spieler: Wie der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg gestern Nachmittag mitteilte, hat er seinen Trainerstab für die kommende Saison komplett. Der gebürtige Argentinier Marcelo Nicola (47) wird Assistenztrainer von Chefcoach Ainars Bagatskis. 1989 vom argentinischen Verein Sport Club Santa Fe nach Europa gekommen, war der 2,07-Meter-Mann bis 2007 als Spieler für Vereine wie Panathinaikos Athen, FC Barcelona Benetton Treviso oder Montepaschi Siena aktiv. Von 1994 bis 2001 trug er das Nationaltrikot Argentiniens. Co-Trainer war Nicola in Treviso von 2007 bis 2012, weitere Stationen waren Murcia, Vilnius und zuletzt Vitoria (Saski Baskonia), wo er das Jugendprogramm koordinierte. Bagatskis und Nicola kennen sich schon aus ihrer gemeinsamen Zeit als aktive Spieler. Brose-Sportdirektor Ginas Rutkauskas sagt: "Marcelo Nicola war ein sehr guter Spieler und ist jetzt ein erfahrener Coach, der bereits auf vielen verschiedenen Levels gearbeitet hat. Seine Rolle wird die des ersten Assistant Coaches sein. Zudem arbeitet er gerne und gut mit jungen Talenten und entwickelt vor allem die Spieler auf den großen Positionen. Mit ihm und Stefan Weissenböck haben wir jetzt ein Team, das uns sehr helfen wird bei der Entwicklung unserer Nachwuchskräfte."Bekannt sind die weiteren Namen aus dem Bamberger Trainerstab: Federico Perego, Dominik Günther (beide Assistenztrainer), Stefan Weissenböck (Spielerentwickler) und Sandro Bencardino (Athletiktrainer). Ob Nationalspieler Robin Benzing einer ihrer Schützlinge wird, wie es Experten im Netz wissen wollen, wird sich zeigen. Auf Gerüchte reagiert Brose bekanntlich nicht.Fakt ist dagegen, dass Nationalspieler Johannes Thiemann (24) jüngst einen Dreijahresvertrag beim deutschen Vizemeister Alba Berlin unterzeichnet hat. Thiemann durchlief das Bamberger Jugendprogramm und wurde mit dem TSV Breitengüßbach deutscher U19-Meister in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL). Er gehörte zu den Stützen des FC Baunach in den Ligen ProA und ProB. Der 2,05 Meter große Spieler kommt von den Riesen Ludwigsburg.