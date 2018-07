Basketball: Felix Czerny führt die Baunacher Hechte

Erfahrung mit dem Nachwuchs





Kevin Kositz bleibt JBBL-Trainer



Es werden Erinnerungen wach an den Mai 2014, als Coach Chris Fleming nach dem Aus im Viertelfinale der Play-offs gehen musste und in der Folge auch der langjährige Manager Wolfgang Heyder ausschied: Die Basketballer von Brose Bamberg, Halbfinalist im Rennen um die deutsche Meisterschaft 2018, stellen sich neu auf.Der 51-jährige Lette Ainars Bagatskis ist bekanntlich neuer Cheftrainer und Nachfolger von Luca Banchi. Der Italiener beerbte Mitte Februar seinen Landsmann Andrea Trinchieri , der die Mannschaft immer weniger erreicht hatte. Banchi führte die Bamberger noch bis ins Play-off-Halbfinale. Die neueste Personalie beim Großreinemachen des neunfachen deutschen Meisters: Der ausgewiesene Fachmann in Sachen Nachwuchsförderung, Felix Czerny, wird neuer Cheftrainer der Baunach Young Pikes ("junge Hechte"), des Farmteams von Brose Bamberg, das in der 2. Liga ProA zu Hause ist. Der 34-Jährige kommt von den MHP Riesen Ludwigsburg und hat nach Brose-Mitteilung in Bamberg/Baunach einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.In seiner bisherigen Trainerlaufbahn, die in Ehingen begann und über München schließlich nach Ludwigsburg führte, gewann er vier Titel in der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL). Czernys Assistent wird Mario Dugandzic, der im Dezember 2017 die Baunacher Mannschaft übernommen und sie aus dem Tabellenkeller zum Klassenerhalt geführt hatte. In umgedrehter Konstellation werden Dugandzic und Czerny auch als Trainerduo der NBBL-Mannschaft des Kooperationspartners TSV Breitengüßbach fungieren und die Bamberger Jugendtalente betreuen.Brose-Sportdirektor Ginas Rutkauskas betont: "Wir haben bei uns im Kader und der ProA unglaublich talentierte Spieler. Wir wollen, dass die Kooperation und Vernetzung zwischen Brose und den Young Pikes noch intensiver wird. Wir werden den Nachwuchskräften Spielzeit auf höchstem nationalen und europäischen Niveau geben."Wie Brose Bamberg weiter mitteilt, bleibt Kevin Kositz Trainer der U16-Basketballer der Regnitztal Baskets in der Jugend-Bundesliga (JBBL). Der gebürtige Hannoveraner betreute schon in den letzten zwei Jahren die Bamberg U16-Talente.Mark Völkl übernimmt als Coach von Kositz die jungen Korbjäger des Kooperationspartners Regnitztal Baskets in der 2. Regionalliga Nord. Neben Pat Hwastunow und Thomas Lorber ist Völkl zudem einer von drei Trainern der U13- und U14-Leistungsmannschaften, die für den TTL Bamberg starten. Als Individualcoach wird er noch für die JBBL-Mannschaft tätig sein. Um die Athletik des Bamberger Nachwuchses kümmern sich Andreas Finsinger (ProA und NBBL) und Dennis Baier (JBBL und U14).Dorell Wright, Ali Nikolic, Leon Radosevic, Dejan Musli und Tibor Taras hat Brose Bamberg als Abgänge mit unbekanntem Ziel verabschiedet. Es ist gut möglich, dass weitere Spieler den Verein verlassen. Nachdem mit Bagatskis nun der neue Mann an der Seitenlinie steht, dürfte es nicht lange dauern, ehe die Namen potenzieller Neuzugänge gehandelt werden. Nicht mehr für Bamberg im Einsatz ist neben Ilias Kantzouris auch Vlado Scepanovic. Brose Bamberg und der 42-jährige Assistenztrainer haben sich auf eine Auflösung seines Vertrags geeinigt.