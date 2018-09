Bamberger beenden Lichtenfelser Serie beim Korbmarkt

Der FC Eintracht Bamberg bleibt in der Fußball- Landesliga Nordost als einziges Team ohne Niederlage. Am Samstagnachmittag siegte der Aufsteiger beim FC Lichtenfels mit 3:0 (2:0) und bleibt Tabellenführer.

Von Anfang an beherrschte der FCE das Spiel und hatte den Gastgeber voll im Griff. Die Abwehr des Tabellenführers stand sicher, und aus dem Mittelfeld kamen immer wieder gute Bälle in die Offensive. Nach den ersten Abschlussversuchen durch Schüsse, die alle über das Tor der Hausherren gingen, erzielte der FC Eintracht die verdiente Führung. Linz setzte sich am linken Strafraumeck gegen einen Abwehrspieler durch und besorgte mit einem Schuss ins lange Eck das 1:0 für den FCE (31.). Auch nach dem Rückstand tat sich der FC Lichtenfels schwer, Bamberg kontrollierte weiterhin das Derby.

Nach der Pause hatten die Hausherren zwei Möglichkeiten. FCE-Torhüter Dellermann, selten ernsthaft geprüft, zeigte dabei seine Klasse und rettete. Für die Vorentscheidung sorgte dann das Torjägerduo Ulbricht und Großmann. Nach Vorarbeit von Ulbricht war Großmann mit einem Drehschuss erfolgreich und erhöhte auf 2:0 (69.). Den Schlusspunkt setzte Renner in der 79. Minute mit dem Tor zum 3:0.

"Ich bin mit der ersten und zweiten Halbzeit komplett zufrieden. Von der ersten bis zur letzten Minute hat die Mannschaft sehr druckvoll gespielt, sie war ballsicher und hatte wenig Ballverluste. Wir wussten, dass der FCL seit Jahren daheim zum Korbmarkfest nicht mehr verloren hat. Daher wollten wir diese Serie unbedingt brechen", meinte der Bamberger Trainer Michael Hutzler. red

FC Lichtenfels - FC Eintracht Bamberg 2010 0:3

FC Lichtenfels: Kraus - Dietz, Wige, Schardt, Aumüller - Mahr (83. Mohr), Scholz (81. Wagner), Ljevsic, Zollnhofer, Schaller (76. Lulei) - Jankowiak / FC Eintracht Bamberg 2010: Dellermann - Hofmann (85. Pfeiffer), Popp, Vetter, Linz - Reischmann, Renner, Schmittschmitt, Jessen, Großmann (83. Dümig) - Ulbricht (80. Görtler) SR: Raßbach (Lehrberg) / Zuschauer: 600 / Tore: 0:1 Linz (31.), 0:2 Großmann (69.), 0:3 Renner (79.) / Gelbe Karten: Schardt, Ljevsic / Popp, Schmittschmitt