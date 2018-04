Bail will in Hof Räume eng machen

Die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg stehen am Samstag (15 Uhr) im bedeutungsvollen und voller Brisanz steckenden Oberfrankenduell der Bayernliga Nord bei der um zwei Zähler besser postierten SpVgg Bayern Hof vor einer hohen Hürde. Die Leistungsfähigkeit der Hofer ist mit der im torlosen Vorrundenspiel nicht mehr vergleichbar. Zudem lassen jüngste Auftritte und deren Ergebnisse auf einen wütenden Gastgeber schließen.

Nach Wildensorg waren die Hofer Bayern im September 2017 als Regionalligaabsteiger und Tabellenschlusslicht gekommen, hatten davor in neun Partien nicht mehr gewonnen und bereits einen Trainerwechsel hinter sich. Alexander Spindler, der neue Mann auf der Kommandobrücke, durchlebte ein Auf und Ab, unterbrach mit dem 0:0 in Bamberg eine lange Niederlagenserie und holte aus den darauffolgenden acht Begegnungen sieben Siege. Seine selbstbewusst angekündigte Änderung der Spielphilosophie griff, die Mannschaft tankte Selbstvertrauen und kletterte bis zur Winterpause ins Tabellenmittelfeld. Es entwickelte sich ein auftrumpfendes Ensemble.



Leistung in Ammerthal erzürnt

Dass der Traditionsklub aktuell wieder näher an die gefährdete Zone gerückt ist, findet seinen Grund auch im schweren Auftaktprogramm der Frühjahrsrunde. Gegen die Meisterschaftsaspiranten Viktoria Aschaffenburg (0:2) und Würzburger FV (2:3) galt es, trotz guter Leistungen zwei Heimniederlagen zu verdauen, was mit dem 1:1 beim Rangvierten TSV Aubstadt gelang. Umso erleichterter zeigte sich der ehrgeizige, erst 30 Jahre alte Bundespolizist Spindler in seinem Resümee, sprach vom außergewöhnlichen Pech gegen Aschaffenburg und Würzburg, das in Aubstadt "als Glück geballt" zurückgekommen war.

Seine Zufriedenheit wechselte am vergangenen Mittwoch prompt ins Gegenteil. In der Nachholpartie in Ammerthal riss ihn seine Elf mit einer indiskutablen ersten Halbzeit aus den Träumen. "Wenn wir so weiterspielen, steigen wir ab", bilanzierte er.

Er ließ kein gutes Haar an seinem Team, das nach emotionaler Pausenansprache sichtlich verbessert sein zweites Gesicht präsentierte, die 1:2-Pleite jedoch nicht mehr korrigieren konnte. Spindler feuerte auch eine Drohung ab: Es könne für einige und eng werden. Er wolle das Abschlusstraining am Freitag abwarten und die richtige Einstellung seiner Schützlinge überprüfen. Dies hörte sich sehr nach "letzter Patrone" an, um die Seinen anzustacheln.

Die Truppe ist gespickt mit herausragenden Akteuren, die teilweise Profierfahrung vorweisen können. Der brasilianische Innenverteidiger Heron Guilhermino Miranda kickte auf Malta und in Moldawien in der ersten Liga, der Tscheche Matej Kyndl ist U19- und U21-Nationalspieler seines Heimatlandes und bildet mit seinem Landsmann Tomas Petracek ein gefährliches Angriffsduo. Petracek (24 Jahre, 18 Treffer), ein Hofer Leistungsträger, plagen Kniebeschwerden. Er fehlte zuletzt empfindlich als Anspielstation. Kyndl (25, 4) musste am Mittwoch früh verletzt raus. Beide sollen gegen die DJK Don Bosco unbedingt zum Einsatz kommen.

DJK-Trainer Mario Bail blickt mit dem wertvollen Heimsieg über die Würzburger Kickers (2:1) im Rücken nach vorn und setzt auf die gute Stimmung. Auf der "Grünen Au" will er die Räume eng machen lassen und das Hofer Umschaltspiel verhindern. Er sieht in Petracek den entscheidenden Akteur, der "mit seiner Schnelligkeit wie ein Pfeil den langen Bällen aus der mit Fünferkette agierenden Defensive hinterherrennt und das Eins-gegen-eins sucht". Bail, der eine Nervenschlacht erwartet, betont: "Wir wollen unangenehm sein." Neben den Langzeitverletzten droht auch der derzeit gut aufgelegte Daniel Schäffler verletzungsbedingt auszufallen.

DJK Don Bosco Bamberg: Glos, Trunk - Allgaier, Esparza, Fischer, Hofmann, Jessen, Kettler, Möhrlein, Niersberger, Rosiwal, Schäffler (?), Schmoll, Sengül. Spies, Strobler, Wunder, Zoumbare